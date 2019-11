Oppenheimer vymenúva do svojej európskej divízie cenných papierov dodatočných skúsených odborníkov

LONDÝN, 19. novembra 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer, popredná svetová investičná banka, s potešením oznamuje, že Ian Mackichan a Rune Madsen boli vymenovaní do pozície výkonných riaditeľov v rámci divízie cenných papierov krajín EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika). Obaja sa budú zodpovedať Maxovi Lamiovi, výkonnému riaditeľovi pre EMEA. Ian Mackichan povedie oddelenie predaja inštitucionálnych akcií v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo Rune Madsen zriadi oddelenie predaja aktív a vytvorí prídavné systematické stratégie k existujúcemu súboru produktov spoločnosti.

Pred vstupom do spoločnosti Oppenheimer pracoval Ian Mackichan v spoločnosti Cowen & Co a Credit Suisse. Rune Madsen pracoval v Morgan Stanley, Citigroup a Runestone Capital.

„Sme radi, že môžeme ponúknuť nové aktivity našim inštitucionálnym klientom, a tak pokračovať na ceste ku skvalitňovaniu predajného servisu," uviedol Max Lami.

Ian Mackichan dodal: „Som nadšený, že sa môžem pripojiť k tímu a ponúknuť viacerým klientom v Európe výsledky špičkovej výskumnej platformy." Rune Madsen dodal: „Som veľmi rád, že sa môžem pripojiť k spoločnosti Oppenheimer a rozvíjať ďalšie ponuky produktov v rámci tejto silnej kultúry a vzťahov s klientmi."

Niektoré vyhlásenia v tomto vydaní môžu predstavovať „výhľadové vyhlásenia" v zmysle zákona o reforme sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zahŕňajú množstvo rizík, neistôt a iných faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť, ako je uvedené v dokumentoch spoločnosti predložených Komisii pre cenné papiere a burzy.

O spoločnosti Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) je dcérskou spoločnosťou firmy Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), Inc. Spoločnosť Oppenheimer je s viac ako 3 400 zamestnancami a viac ako 90 pobočkami po celom svete komplexnou globálnou investičnou bankou zameranou na rastové odvetvia, popredné podniky strednej veľkosti a správcov majetku. V spoločnosti Oppenheimer Europe poskytuje poradenstvo inštitúciám, rodinným kanceláriám a spoločnostiam vo Veľkej Británii, Európe a na Strednom východe v oblasti akcií, pevných výnosov a podnikového financovania integrovaný tím špecialistov na sektor a produkty. Viac informácií o spoločnosti Oppenheimer nájdete na stránke www.oppenheimer.com.

