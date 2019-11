Oppenheimer zatrudnia dodatkowego wyższego szczebla bankowca do biura w Frankfurcie

LONDYN i FRANKFURT, Niemcy, 1 listopada 2019 r. /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co Inc.*, zwany dalej Oppenheimer, wiodący międzynarodowy bank inwestycyjny i zarządzający majątkiem z przyjemnością ogłasza zatrudnienie Larsa Dürschlaga na stanowisko dyrektora zarządzającego w Niemczech w oddziale bankowości inwestycyjnej w regionie EMEA. Lars będzie pracował we Frankfurcie, a jego zwierzchnikiem będzie Max Lami, dyrektor bankowości inwestycyjnej w regionie. Nowy dyrektor będzie wspierał bank Oppenheimer we wdrożeniu strategii dotarcia do małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Lars będzie ściśle współpracował z Jensem Munkiem, który to z powodzeniem założył biuro we Frankfurcie i będzie kontynuował pracę z Oppenheimer jako starszy doradca.

Przed dołączeniem do Oppenheimer Lars pracował w Bryan, Garnier & Co, Fox Corporate Finance, HSBC i Deutsche Private Equity. Wśród poprzednich klientów nowego dyrektora znajdują się niemiecki oddział usług biznesowych Canon, firma technologii OLED Novaled, specjalista kompozytów wzmacnianych włóknami Cotesa, a także grupa usług komunikacji D+S Europe.

– Z ogromną przyjemnością witamy w naszych szeregach tak utalentowanego i doświadczonego bankowca – skomentował Max Lami. – Biuro we Frankfurcie jest na dobrej drodze do zajęcia miejsca wśród kluczowych, międzynarodowych węzłów Oppenheimer, tuż obok Londynu, Tel Awiwu i Hongkongu – dodał dyrektor.

Lars posiada dyplom MBA uczelni London Business School ze specjalizacją w finansach i private equity.

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Tego typu oświadczenia powiązane są z wieloma czynnikami ryzyka, niepewności i innymi czynnikami, które mogą doprowadzić do znaczących różnic w faktycznych wynikach, jak omówiono w dokumentach złożonych przez firmę w amerykańskiej Komisji Giełd i Papierów Wartościowych.

* Oppenheimer & Co Inc. to spółka zależna Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY)

Uwagi dla redaktorów:

O Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) to spółka zależna Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE:OPY), Inc. Licząc ponad 3400 pracowników w ponad 90 biurach na całym świecie, Oppenheimer to bank inwestycyjny świadczący pełen zakres usług, skupiający się na sektorach wzrostu i najlepszych średniej wielkości firmach, a także zarządzający majątkiem. W Oppenheimer Europe zintegrowany zespół specjalistów różnych sektorów i produktów doradza instytucjom, biurom rodzinnym i korporacjom w Wielkiej Brytanii, Europie i na Bliskim Wschodzie w zakresie akcji, przychodu stałego i finansów korporacyjnych. Więcej informacji o Oppenheimer można znaleźć na stronie www.oppenheimer.com.

