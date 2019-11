Oppenheimer zatrudnia dodatkowych pracowników wyższego szczebla w dziale papierów wartościowych w Europie

LONDYN, 19 listopada 2019 r. /PRNewswire/ -- Oppenheimer, wiodący międzynarodowy bank inwestycyjny, z przyjemnością ogłasza mianowanie Iana Mackichana i Rune Madsena na stanowiska dyrektorów zarządzających w dziale papierów wartościowych w regionie EMEA. Obaj dyrektorzy podlegają Maxowi Lamiemu, głównemu dyrektorowi w regionie EMEA. Ian Mackichan będzie przewodził działaniom sprzedaży instytucjonalnych papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii, a Rune Madsen założy dział sprzedaży cross-asset i doda systematyczne strategie do bieżącej oferty produktów firmy.

Przed dołączeniem do Oppenheimer Ian Mackichan pracował w Cowen & Co i Credit Suisse, a Rune Madsen w Morgan Stanley, Citigroup i Runestone Capital.

– Z przyjemnością dodajemy nowe umiejętności do działu klientów instytucjonalnych wraz z ciągłym wzrostem kompleksowych usług sprzedaży na rzecz naszych klientów – skomentował Max Lami.

– Z radością dołączam do zespołu i przyczyniam się do wzrostu penetracji wiodącej platformy badawczej wśród klientów instytucjonalnych w Europie – skomentował Ian Mackichan. – Cieszę się z dołączenia do Oppenheimer i możliwości utworzenia dodatkowych produktów na bazie solidnej kultury i dobrych relacji z klientami – dodał Rune Madsen.

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Tego typu oświadczenia powiązane są z wieloma czynnikami ryzyka, niepewności i innymi czynnikami, które mogą doprowadzić do znaczących różnic w faktycznych wynikach, jak omówiono w dokumentach złożonych przez firmę w amerykańskiej Komisji Giełd i Papierów Wartościowych.

O Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) to spółka zależna Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE:OPY), Inc. Licząc ponad 3400 pracowników w ponad 90 biurach na całym świecie, Oppenheimer to bank inwestycyjny świadczący pełen zakres usług, skupiający się na sektorach wzrostu i najlepszych średniej wielkości firmach, a także zarządzający majątkiem. W Oppenheimer Europe zintegrowany zespół specjalistów różnych sektorów i produktów doradza instytucjom, biurom rodzinnym i korporacjom w Wielkiej Brytanii, Europie i na Bliskim Wschodzie w zakresie akcji, przychodu stałego i finansów korporacyjnych. Więcej informacji o Oppenheimer można znaleźć na stronie www.oppenheimer.com.

Related Links

http://www.oppenheimer.com



SOURCE Oppenheimer & Co. Inc.