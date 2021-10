OPPLE Lighting destacó en la Expo 2020 de Dubai, mostrando al mundo la "Luz de China"

DUBAI, EAU, 1 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Expo 2020 se ha inaugurado hoy a lo grande en Dubái, la capital mundial del comercio. Como marca de iluminación líder en China, OPPLE Lighting es el socio oficial del Pabellón de China en la Expo. Además de proporcionar una gama completa de soluciones de iluminación para el Pabellón de China durante la Expo, OPPLE Lighting también tiene su propio espectáculo interactivo "Like a Shadow by Your Side", que demuestra su compromiso con la "Luz de China" con tecnología de iluminación sostenible e innovación de IA.