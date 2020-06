OPPO deviens le premier membre platine du projet OpenChain de la Chine continentale, et appui OpenChain comme standard ISO pour la conformité du code source ouvert.

SAN FRANCISCO, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- En mai 2020 à San Francisco, OPPO s'est officiellement joint au projet OpenChain en tant que membre platine. OPPO est la première entreprise de Chine continentale à se joindre au projet OpenChain, aux côtés de leaders industriels d'autres pays et régions tels que Google, Microsoft, Toyota, BOSCH. OPPO appuie la création d'un grand écosystème source ouverte adapté à l'échelle mondiale, en participant à l'élaboration des normes ISO pour le code source ouvert.

Le projet OpenChain, initié en octobre 2016, est administré par la Fondation Linux. L'objectif principal du projet est d'inspirer la confiance en l'utilisation des logiciels ouverts. Il rend le processus de conformité du licenciement des logiciels ouvert plus simple et cohérent.

« À travers OPPO, nous voulons inspirer et inciter un large éventail d'innovateurs chinois, de fabricants internationaux et d'entreprises de chaîne logistique mondiale, à adopter notre norme industrielle », a déclaré Shane Coughlan, le directeur général d'OpenChain. « Je me réjouis de collaborer avec l'équipe OPPO pour faire en sorte que les entreprises de toutes tailles et sur tous les marchés puissent avoir accès en permanence aux approches les plus efficaces, performantes et appropriées pour gérer les sources ouvertes. »

OPPO, l'un des rares membres platine et le premier provenant de la Chine continentale, a été choisi pour ses ressources mondiales en matière de R-D dans le secteur des technologies de l'électronique grand public, mais aussi pour son immense chaîne logistique mise en place au fil des ans. Cela assurera la promotion des technologies de source ouverte et des normes auprès des fournisseurs comme des consommateurs, en accélérant l'ouverture du développement technologique.

« OPPO accorde une grande importance à l'ouverture et à la collaboration. ColorOS - son système d'exploitation mobile - met en place un écosystème plus ouvert et collaboratif pour les développeurs et les partenaires en ouvrant le code source et en intégrant les API », a déclaré Andy Wu, le président-adjoint en charge de l'unité commerciale Génie logiciel d'OPPO. « Nous sommes absolument ravis d'intégrer le projet OpenChain et de nous impliquer auprès de la communauté mondiale des sources ouvertes, forts de notre présence sur plus de 40 marchés mondiaux et de nos instituts de recherche à travers le monde. Nous serons un membre actif du projet OpenChain afin de contribuer à son succès à long terme et à son adoption par d'autres partenaires. »

Premier membre platine de Chine continentale, OPPO est une entreprise importante dans le secteur de l'électronique grand public. Parmi les nombreux smartphones, elle a été la première à commercialiser la gamme Find X et Reno, reposant sur le système d'exploitation ColorOS et les services Internet comme Heytap. OPPO s'attache à promouvoir la conformité des sources ouvertes au niveau mondial, ainsi que dans les secteurs des smartphones et de l'IdO.

Désormais, OPPO s'engage à assurer une supervision stratégique du conseil d'administration et à aider activement à piloter la communauté sources ouverte vers l'innovation continue, en mettant à disposition l'expérience combinée de plus de 40 000 employés, dans plus de 40 pays et régions.

À propos de ColorOS

ColorOS est le système d'exploitation mobile d'OPPO, éminemment personnalisé, efficace, intelligent et richement conçu, basé sur Android. Fort de plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde, ColorOS est disponible dans plus de 80 langues, dont l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, l'italien, l'hindi et le thaï.

À propos d'OPPO

La société OPPO est l'une des plus grandes marques mondiales d'appareils intelligents. Depuis le lancement de son premier smartphone - Smiley Face - en 2008, OPPO s'attache à atteindre une parfaite synergie entre le ravissement esthétique et la technologie innovante. La marque propose à présent une large gamme d'appareils intelligents dont les séries Find et Reno sont les fers de lance. Au-delà des appareils, elle fournit ColorOS et des services Internet comme HeyTap et OPPO+ à ses utilisateurs. Elle est présente dans plus de 40 pays et régions, dispose de six instituts de recherche et de quatre centres de R-D dans le monde et d'un centre de conception international à Londres. Le tout premier centre de R-D hors de Chine, récemment ouvert à Hyderabad, joue un rôle essentiel dans le développement des technologies 5G. Conformément à l'engagement pris par OPPO de fabriquer en Inde, l'usine du Grand Noida produit 50 millions de smartphones par an. Selon IDC, OPPO figure à la quatrième place des cinq principales marques de smartphones en Inde, avec une croissance annuelle de 88,4 % au quatrième trimestre de 2019.

