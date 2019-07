OPPO lance une version d'essai ouverte ColorOS 6 basée sur Android Pie pour ses smartphones F9

Tous les modèles mis à niveau vers ColorOS 6 intègrent les nouvelles fonctionnalités pratiques d'Android Pie : interactions plus naturelles, capacités d'IA plus puissantes et optimisation de l'interface sous-jacente.

En particulier, un tout nouveau geste de navigation d'Android Pie vient agrémenter les interactions utilisateur. Android Pie est piloté par les capacités d'IA de Google, avec Google Assistant, ARcore, Google Lens et d'autres services scénarisés intelligents. L'intégration par OPPO de cette nouvelle version logicielle offre ainsi aux clients une expérience plus fluide, plus pertinente et plus intuitive.

Interface sans bordures

ColorOS 6 adopte un concept sans bordure pour atténuer le sentiment de surcharge d'informations que peuvent ressentir les utilisateurs. OPPO associe de délicates couleurs claires à un simple fond blanc pour aboutir à une interface utilisateur élégante et aérée, qui distingue ColorOS 6 de l'interface native de Google.

Ce fond blanc épuré présente des dégradés subtils, en parfaite harmonie avec les fonds d'écran d'art moderne intégrés, pour un rendu esthétique et sans cadre.

Interaction plus naturelle

Avec sa barre de navigation désormais située en haut de l'écran, ColorOS 6 rationalise la hiérarchie des informations, en remplaçant les actions de toucher par des balayages pour accroître l'efficacité et la fluidité des interactions. ColorOS 6 propose également des animations qui simulent le frottement pour créer un rendu virtuel plus intuitif des actions tactiles, par exemple lors d'un balayage vers le haut ou d'un côté à l'autre de l'écran.

Mode Dazzle Color et tout nouveau style de portrait

L'incessante quête d'excellence d'OPPO en matière de photographie au fil des années se révèle dans les nombreuses technologies évoluées d'imagerie de ColorOS 6. Cette nouvelle version du système d'exploitation introduit de nouvelles fonctionnalités : le mode de couleurs contrastées Dazzle Color et un tout nouveau style de portrait.

Le mode Dazzle Color fait appel à des algorithmes cartographiques pour rétablir l'éclat des couleurs, jouer sur la lumière et améliorer les ombrages dans les images. Il enrichit en outre l'étendue des scénarios que peut traiter la photographie sur smartphone.

ColorOS 6 recourt à l'IA pour analyser les photos les plus vues sur les réseaux sociaux dans le monde entier et personnaliser cinq filtres pour portrait. L'optimisation algorithmique de la reconnaissance faciale et du teint de la peau répond ingénieusement à la demande des utilisateurs en faveur de fonctionnalités d'embellissement des portraits.

Expérience de jeu enrichie

« Game Boost », programme d'optimisation d'OPPO pour les jeux, passe à la version 2.0. L'arrivée de nouvelles technologies fondamentales « Touch Boost » et « Frame Boost » améliore le rendu du jeu et stabilise la fréquence d'image. Des tests ont prouvé qu'elles augmentent les performances de 38 %.

L'application indépendante « Game Space » prend en charge diverses fonctionnalités et personnalisations des paramètres de jeu au niveau réseau, consommation, messagerie et bien plus encore. De son côté, « Game Assistant » propose des raccourcis pour un certain nombre de fonctions, dont l'avis « Ne pas déranger », les processus en arrière-plan et l'écran partagé personnalisable, qui enrichissent l'expérience de jeu.

Sécurité des paiements et des données personnelles

ColorOS 6 possède de puissantes fonctions de sécurité pour atténuer le risque de fuite de données personnelles, aussi bien dans les cas usuels que dans les situations extrêmes. On y trouve notamment App Encryption (chiffrement des applis), Private Safe (coffre-fort privé) et Find my device (géolocalisation de l'appareil).

Pour garantir la sécurité des paiements, ColorOS 6 comprend des fonctions de blocage des paiements automatiques, de vérification d'identité des paiements et de surveillance de l'environnement des applis de paiement. Ces fonctions éliminent les risques liés aux paiements forcés, aux liens dangereux et aux messages frauduleux.

Ce nouveau système d'exploitation est réservé dans un premier temps au smartphone bien connu OPPO F9. Il sera déployé prochainement sur l'emblématique Find X et d'autres appareils OPPO existants. À terme, tous les utilisateurs de ColorOS pourront vivre une expérience logicielle encore plus engageante.

SOURCE OPPO