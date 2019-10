OPPO lancera son smartphone 5G dual mode Qualcomm d'ici fin 2019

Henry Tang, qui représentait OPPO à l'occasion du Sommet sur la 5G aux côtés de dirigeants et de responsables R&D d'un grand nombre d'entreprises technologiques de premier plan mondial, a partagé ses réflexions sur l'état actuel de la 5G et sur les futurs produits, applications et expériences de pointe qui existeront avec la connectivité nouvelle génération. Henry Tang s'est dit persuadé que les smartphones 5G seraient bientôt utilisés en masse, OPPO concrétisant rapidement de nouvelles opportunités commerciales grâce aux avantages concurrentiels substantiels de ses technologies et produits 5G à l'échelle mondiale.

« Le travail acharné d'OPPO et de ses homologues a préparé le terrain pour une adoption rapide de la 5G, des utilisateurs de certains pays et régions utilisant d'ores et déjà les smartphones 5G d'OPPO », a déclaré Henry Tang. « Nous espérons que nos offres 5G dual mode nouvelle génération apporteront une expérience incomparable à davantage de consommateurs sur un plus grand nombre de marchés mondiaux, offrant ainsi un accès facilité à la 5G à une plus grande base de consommateurs dans le monde. »

En mai 2019, OPPO s'est associée à Swisscom, principale entreprise de télécommunications de Suisse, pour lancer officiellement sur le marché suisse le Reno 5G d'OPPO, premier téléphone 5G disponible sur le marché européen. Henry Tang a indiqué qu'OPPO collaborait actuellement activement avec plus d'une douzaine d'opérateurs mondiaux en vue d'accélérer la commercialisation de la 5G dans le monde. À l'avenir, OPPO introduira régulièrement davantage de produits 5G sur ses marchés mondiaux.

En tant que pionnier et élément moteur du développement des appareils 5G, OPPO a acquis une vaste expertise en termes de standardisation, de logiciels et d'autres aspects techniques en lien avec les technologies 5G. Fondée en 2015, l'équipe de recherche et développement 5G d'OPPO a activement contribué à l'élaboration de normes pour la technologie mobile nouvelle génération. Depuis septembre 2019, OPPO a soumis des dossiers pour plus de 2500 familles de brevet mondiales et déposé des brevets pour plus de 1000 familles de brevets essentiels à une norme 5G auprès de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). En outre, OPPO a présenté plus de 3000 documents relatifs aux normes 5G auprès du 3GPP, se classant ainsi parmi les premiers contributeurs de l'organisation internationale de standardisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1014165/Henry_Tang_OPPO_Qualcomm_5G_Summit.jpg

SOURCE OPPO