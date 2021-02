oppulo dévoile la liste des participants à la conférence de 2021 sur la communication avec les employés

Le camp d'entraînement gratuit montrera comment une communication de qualité place les entreprises de classe mondiale dans une catégorie à part

CORK, Irlande et BOSTON, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Poppulo, un leader mondial en matière de technologie de communications avec les employés, a annoncé aujourd'hui les détails de son prochain Poppulo Bootcamp — un événement virtuel annuel qui aura lieu le 23 février et présentera la façon dont la communication stimule les performances des entreprises dans un environnement chaotique.

Le Poppulo Bootcamp, gratuit cette année, réunira les meilleurs esprits de l'industrie pour partager des secrets sur la façon dont les communications permettent un changement axé sur les personnes.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que les responsables des ressources humaines et dans toute l'entreprise comprennent l'importance de la communication avec les employés pour améliorer l'expérience de ces derniers », a déclaré Josh Bersin, qui est intervenu dans cet événement en tant qu'analyste industriel, éducateur et leader d'opinion. « Une communication efficace avec les employés est un outil stratégique pour atteindre les résultats de l'entreprise. »

Parmi les autres intervenants, citons :

Aoife Kearns , directrice de la communication internationale, LinkedIn

, directrice de la communication internationale, LinkedIn Guy Britt , responsable mondial de la communication entre collègues, et Daniela Rogosic , directrice générale de la communication du groupe IKEA

, responsable mondial de la communication entre collègues, et , directrice générale de la communication du groupe IKEA René Carayol MBE, coach exécutif et conseiller

Rochelle Roberts , consultante en communication interne globale, Dell

, consultante en communication interne globale, Dell Kevin McDougall , directeur de l'expérience des employés, Gallagher

, directeur de l'expérience des employés, Gallagher Tchicaya Ellis Robertson & Kelly Monahan , directeurs principaux, Accenture

, directeurs principaux, Accenture Et bien d'autres encore

La diversité des intervenants – des PDG aux rédacteurs et stratèges de contenu primés, en passant par les responsables de la communication des employés de grandes marques – permet d'apporter des informations uniques. Les sessions mettront en avant leur vaste expérience et leur expertise dans la réalisation de résultats commerciaux via une communication efficace avec les employés, qu'ils souhaitent partager avec les participants.

Les sessions du Bootcamp incluront des discussions informelles, des tables rondes et des allocutions de professionnels de la communication avec les employés. Les thèmes des sessions comprennent la promotion d'une culture d'intégration, l'influence sur les comportements en matière de communication, le recrutement d'une main-d'œuvre en pleine évolution, la mise en place d'une communication de classe mondiale dans le cadre d'un budget, et bien plus encore.

« Notre Bootcamp montre comment des entreprises de classe mondiale réussissent à conduire la transformation de leurs activités et le changement axé sur les personnes », a déclaré Mairéad Maher, vice-président mondial du marketing chez Poppulo. Les participants pourront bénéficier des enseignements retirés par certaines des plus grandes organisations mondiales et établir une clarté des communications au sein de leur organisation. Visitez le site Site Web du Poppulo Bootcamp pour vous inscrire à l'événement gratuit. Les inscrits qui ne pourront pas être présents ce jour-là pourront avoir accès au contenu sur demande.

À propos de Poppulo

Poppulo est le leader reconnu des solutions de communication d'entreprise pour les employés. La plateforme Poppulo, qui alimente les communications essentielles avec les employés, permet à une organisation d'atteindre tous ses employés grâce à des communications ciblées et personnalisées dont elle peut mesurer l'impact.

Lorsque des entreprises telles qu'Unilever, Gilead, Johnson Controls, Telefonica et Rolls-Royce doivent motiver leur vaste main-d'œuvre internationale par une communication efficace et convaincante avec les employés, elles se tournent vers Poppulo.

Aujourd'hui, 1 000 organisations dans plus de 100 pays utilisent Poppulo pour communiquer quotidiennement avec plus de 25 millions d'employés. Poppulo est basé à Cork (Irlande) et son siège américain se trouve à Boston (Massachusetts).

