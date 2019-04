Oproep voor sprekers voor AutoMobility LA 2019 nu gestart

Het doel van het evenement is het samenbrengen van een diverse groep professionals en leidinggevenden in een aantal verschillende branches die een snijvlak hebben met het mobiliteitsecosysteem. Voor de autobranche, technologie, media, design, startups, investeerders, analisten en meer is AutoMobility LA de aangewezen plek voor waardevolle netwerken en inspirerende conversaties, en dit alles binnen de grootste aankoopmarkt voor auto's in de VS. Het congres binnen AutoMobility LA is uitgegroeid tot een erkend platform om de toekomst van transport te bespreken. Ook krijgen sprekers de kans om hun reputatie als visionair leider te vestigen of versterken.

Bekende sprekers van de afgelopen jaren zijn onder andere: Andre Haddad, CEO van Turo; Brian Krzanich, CEO van Intel; Dr. Carsten Breitfeld, CEO en medeoprichter van BYTON; Chris Ballinger, CEO & medeoprichter van MOBI; Giovanni Palazzo, President & CEO van Electrify America; John Krafcik, CEO van Waymo; John Zimmer, medeoprichter van Lyft; Laura Schwab, President van Aston Martin Americas; Mark Fields, President & CEO van Ford Motor Company; Ned Curic, VP Automotive van Amazon Alexa Automotive; Padma Warrior, CEO van NextEV USA (NIO); Peter Schwartz, Futurist bij Salesforce; Dr. Simon Broesamle, Chief Customer Officer van BMW ReachNow; en Tom Gebhardt, CEO van Panasonic North America.

AutoMobility LA 2019 vindt plaats van 18 tot 21 november in het Los Angeles Convention Center. LA Auto Show is geopend voor het publiek van 22 november tot 1 december.

Ga voor meer informatie over Automobility LA naar https://automobilityla.com. Om spreker te worden, gaat u naar https://automobilityla.com/speaker-submission/ vóór 17:00 PM PDT op 22 april 2019.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA™, te worden, de eerste handelsshow waarin de technologie- en de autosectoren samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 vindt van 18-21 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2019 is van 22 november tot 1 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Ga voor het laatste shownieuws en informatie over de LA Auto Show naar Twitter , Facebook of Instagram en schrijf u in voor nieuwsberichten op http://www.laautoshow.com/ . Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar http://www.automobilityla.com/ en volg AutoMobility LA op Twitter , Facebook of Instagram .

CONTACT MEDIA:

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

310-482-4270

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Related Links

http://www.LAautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show