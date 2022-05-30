Опрос Container xChange: ожидается «хаос» в доставке контейнеров в пик сезона

ГАМБУРГ (Германия), 30 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- 51% экспедиторов, торговых компаний и грузоотправителей ожидают еще большего хаоса в наступающем пиковом сезоне по сравнению с 2021 годом по данным недавнего опроса, опубликованного компанией Container xChange, являющейся поставщиком торговой и технологической инфраструктуры для контейнерных логистических компаний.

Container xChange survey: Peak season container shipping “chaos” on the way

По результатам последнего опроса Container xChange, озаглавленного xChange Industry Pulse Survey («Опрос xChange по отрасли»), в этом году темпы роста объемов грузовых перевозок на пике летнего сезона будут еще выше, чем в сезон пиковых нагрузок 2021 года.

26% предсказывают, что в этом году пиковый сезон будет менее хаотичным, чем в 2021 году, в то время как 22% ожидают, что уровень «хаоса» останется прежним.

Что касается стратегии поставок контейнеров в 2022 году по сравнению с периодом до пандемии, 56% заявили, что они «развивали сети», 38% заявили, что согласились с «долгосрочными контрактами», а 25% заявили, что следуют «многотендерной стратегии» (Рисунок 1).

37,5% заявили, что в 2022 году они обеспечили получение клиентами достаточного объема товарно-материальных запасов, «отправляя заранее». 25% из них «использовали альтернативные маршруты доставки», а 18,8% заключали долгосрочные слотовые соглашения с перевозчиками.

Как ни удивительно, 62,5% респондентов заявили, что по-прежнему полагаются на спотовый рынок или не делают ничего конкретного для обеспечения доставки грузов клиентам.

Карантины из-за Covid в Китае ложатся тяжелым бременем на торговлю

58% респондентов также сообщили, что карантины из-за Covid в Китае затрудняют «производство/отгрузку запланированных объемов продукции», что свидетельствует о том, что формируется отставание в доставке грузов и неудовлетворенный спрос вследствие того, что китайская стратегия нулевого уровня заболеваемости Covid ограничивает экспорт в Европу и США.

Один из клиентов и респондентов xChange, ответивших на вопросы данного опроса, Аманда Малья (Amanda Mallia), руководитель отдела продаж и закупок итальянской компании Oceanbox Containers Ltd, заявила следующее: «Нам трудно прогнозировать, куда мы должны отправлять контейнеры и будем ли мы получать какую-либо прибыль, поскольку транспортные линии просят о повышении комиссий за контейнеры, находящиеся в собственности отправителя».

В условиях, когда в Китае в настоящее время локдаун и, следовательно, в перегрузки логистических цепочек, что приводит к снижению спроса на пустые контейнеры в сезон пиковых нагрузок из-за смещения трат в период праздников на услуги, а не потребительские товары, мы не уверены, что целесообразно возвращать пустые контейнеры в Китай.

«Предсказать, что произойдет в сезон пиковой нагрузки этого года, сложнее обычного, поскольку существует так много противоречивых признаков и нюансов,— заявил соучредитель и генеральный директор компании Container xChange Кристиан Ролофс (Christian Roeloffs). —

Что касается поставок грузов, то мы видим, что локдауны из-за Covid-19 в Китае повлияли на доступность грузов для экспорта на ключевые рынки Европы и Северной Америки. Один из серьезных вопросов заключается в том, собирается ли Китай пожертвовать своей политикой нулевого уровня по борьбе с Covid-19 для возобновления торговли и развития своей экономики.

Если это так, то есть все признаки того, что мы увидим значительный рост по мере отгрузки задержанных ранее экспортных поставок. Если карантинные правила будут в скором времени ослаблены, и грузовикам будет разрешено вернуться к работе, то эти задержанные поставки будут поступать в то же время, что и заказы пикового сезона, что может привести к большой перегрузке цепочек поставок в портах Европы и США, которые сильно перегружены.

Однако на сегодняшний день существует очень мало признаков, что председатель Си Цзиньпин готов пожертвовать политикой в области здравоохранения в пользу стимулирования торговли. Действительно, с политической точки зрения ему, возможно, было бы нецелесообразно делать это сейчас, накануне Общенационального съезда коммунистической партии, который пройдет позднее в этом году и на котором он, как ожидается, будет утвержден на третий срок».

Неопределенность спроса на транспортировку контейнеров

Другой стороной этой монеты, конечно, является спрос. Независимо от того, идет ли речь о прогнозах ВВП, показателях индекса менеджеров по закупкам (PMI), росте инфляции или потребительской уверенности, многочисленные показатели дают основания полагать, что спрос может снизиться. Таким образом, это могло бы помочь компенсировать любой внезапный приток грузов из Китая, особенно в тех случаях, когда есть также признаки того, что потребители тратят больше на услуги, а не на товары.

Среди других проблем, выявленных респондентами в ходе опроса, помимо продолжающегося карантина в Китае, были следующие: доступность контейнеров, полное заполнение складов, инфляция, кризис между Россией и Украиной и рост цен.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.container-xchange.com/

Информация о компании Container xChange

Container xChange — технологическая компания, предлагающая платформу для торговли контейнерами и их аренды, платежную инфраструктуру и эффективные операционные системы для логистических компаний по всему миру. Организуя весь процесс заказа доставки контейнеров, начиная с поиска новых партнеров до отслеживания контейнеров и управления платежами, xChange делает использование оборудования третьих лиц таким же простым, как бронирование отеля. Мы ставим перед собой задачу упростить логистику мировой торговли.

Компания xChange, входящая в десятку ведущих логистических компаний по всему миру, радикально преобразует тысячи процессов, связанных с международной транспортировкой контейнеров. xChange пользуется доверием более чем 1000 компаний, занимающихся логистикой контейнеров, включая Kuehne+Nagel, Seaco или Sarjak, которые используют нашу нейтральную онлайн-платформу для устранения трений и создания экономических возможностей.

http://container-xchange.com/

Контакты для прессы:

Ритика Капур (Ritika Kapoor)

старший менеджер по коммуникациям

[email protected]

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