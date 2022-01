Optel adquire unidade de Rastreabilidade Farmacêutica da Körber

QUEBEC e HAMBURGO, Alemanha, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A OPTEL GROUP, uma empresa líder mundial em rastreabilidade da cadeia de suprimentos, está ampliando sua expertise e alcance global com a recente aquisição da unidade de rastreabilidade da farmacêutica da Körber, anteriormente conhecida como Traxeed, com sede na Alemanha. A Körber é um importante grupo tecnológico internacional.

A aquisição, anunciada hoje, possibilitará que a OPTEL aproveite a expertise da unidade em tecnologias de rastreabilidade farmacêutica e agroquímica, proporcionando à empresa uma segunda base no mercado europeu e contribuindo para seus planos de diversificação.

"A criação de uma presença forte no mercado alemão é essencial para o sucesso de nossos objetivos estratégicos, porque a Alemanha é um núcleo de fabricação bem estabelecido, com um sólido histórico de desenvolvimento de soluções inovadoras para a eficiência da fabricação e tecnologias da indústria 4.0", afirma Louis Roy, fundador e presidente da OPTEL.

"Estamos satisfeitos por termos encontrado um novo proprietário confiável e enfocado no futuro, com um amplo acesso ao mercado internacional, de cuja rede global e anos de experiência no setor altamente especializado da rastreabilidade os clientes certamente se beneficiarão. Além disso, estamos convencidos de que o novo proprietário estratégico pode abrir oportunidades de desenvolvimento atraentes para a equipe", afirma o Dr. Jürgen Krebs, diretor técnico e diretor de operações da área farmacêutica da Körber.

A aquisição possibilitará a acolhida de especialistas altamente especializados em rastreabilidade farmacêutica da Körber, complementando os pontos fortes existentes da OPTEL em rastreabilidade, tecnologias de visão, software e hardware. Além disso, solidificará e ampliará a presença da empresa no mercado europeu ao proporcionar uma segunda base de operações, depois da de Limerick, na Irlanda.

Além da aquisição, há planos para uma colaboração estreita entre a OPTEL e a área de negócios farmacêutica da Körber no futuro. As duas empresas pretendem assinar um grande acordo de parceria, segundo o qual a OPTEL será o fornecedor de soluções de rastreabilidade prioritário da Körber para o setor farmacêutico. A Körber continuará fabricando a tecnologia de rastreabilidade farmacêutica em nome da OPTEL.

Desde sua fundação em 1989, a OPTEL tornou-se a principal provedora mundial de soluções de rastreabilidade para o setor farmacêutico. Suas aquisições nos últimos anos a posicionam como a única empresa com capacidade de fornecer uma rastreabilidade completa e de ponta a ponta da cadeia de suprimentos. Desde então, a multinacional canadense tem buscado diversificar-se em outros setores, incluindo bens de consumo embalados, metais e minérios, e agroquímicos. Espera-se que a aquisição da unidade de rastreabilidade da área de negócios farmacêutica da Körber (anteriormente conhecida como Traxeed) acelere ainda mais a expansão.

SOBRE A OPTEL

A OPTEL é a fornecedora líder global de sistemas de rastreabilidade cuja meta é usar tecnologias inovadoras para construir um mundo sustentável através da Intelligent Supply Chain.

A OPTEL é a única empresa com capacidade de fornecer uma rastreabilidade completa de ponta a ponta, proporcionando dados granulares em todas as etapas da cadeia de suprimentos, da matéria-prima ao consumidor e mais além. Fundada em 1989, a OPTEL é uma empresa com a certificação B com sede no Canadá e instalações na Irlanda, Índia e Brasil, assim como funcionários em todo o mundo.

Para obter mais informações, visite optelgroup.com

SOBRE A KÖRBER

Somos a Körber: um grupo tecnológico internacional com cerca de 10.000 funcionários, mais de 100 instalações em todo o mundo e uma meta em comum: transformar o pensamento empreendedor em sucesso para os clientes e impulsar a mudança tecnológica. Nas áreas de negócios digital, farmacêutica, cadeia de suprimentos, tecidos e tabaco, oferecemos produtos, soluções e serviços inspiradores. Agimos rapidamente de acordo com as necessidades dos clientes, executamos ideias continuamente e, com nossas inovações, criamos valor agregado para nossos clientes. Ao fazê-lo, estamos cada vez mais fundamentados em ecossistemas que resolvem os desafios de hoje e do futuro. A Körber AG é a empresa controladora do Grupo Körber. Saiba mais em koerber.com.

Contatos: Lena Wouters, Gerente sênior de comunicações, Körber Group, T +49 40 211 07 473; Carmen B-Thaler, Gerente de Marketing, OPTEL GROUP, T +55 19 98127 0038

