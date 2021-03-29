Оптимальная конструкция модулей 210 от Risen Energy предвещает рост солнечной энергетики

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Risen Energy Co., Ltd

Mar 29, 2021, 20:00 ET

Оптимальная конструкция модулей Risen Energy серии 210 служит хорошим предзнаменованием роста солнечной энергетики

НИНБО (Китай), 30 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Старший директор по НИОКР ведущего китайского производителя солнечных панелей Risen Energy Co., Ltd. произнес вступительную речь на недавней конференции PV Module Tech, в которой он подробно остановился на новейших тенденциях в развитии технологий изготовления фотоэлектрических модулей, разработке технологических маршрутов для производства фотоэлектрической продукции, а также проблемах, с которыми сталкивается данная отрасль, и ее возможностях на перспективу.

EUPD Research Top Brand PV Modules

В последние годы появились новые модульные технологии, а темпы внедрения новаций и преобразований в данном секторе заметно ускорились. В то же время основными целями остаются повышение производительности и сокращение затрат. По сравнению с модулями серий 158.75 и 166 модули серий 182 и 210 дополнительно снижают себестоимость фотоэлектрических систем (без учета солнечных батарей) и нормированную стоимость электроэнергии для объектов солнечной энергетики, а серия 210 обеспечивает максимальную экономию затрат.

Серия Risen Energy Titan 210 сочетает в себе уникальную конструкцию низковольтных цепей, неразрушающую резку и многошинные (Multi-Busbar) технологии. Компания Risen Energy смогла добиться максимального повышения мощности с одновременным обеспечением оптимизированного уровня нормированной стоимости электроэнергии за счет использования элементов с малыми потерями, светоотражающих сварочных лент и сильноточных коммутационных блоков в сочетании с низким коммутирующим напряжением и высокой нагрузкой.

Компания будет использовать свои новые заводы для производства фотоэлектрических элементов и модулей в двух китайских городах — Иу и Чучжоу, а также строящийся завод в Малайзии, который планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале и на который будет приходиться бóльшая часть выпускаемых модулей серии 210. Роль малазийского предприятия будет заключаться в восполнении недостатка зарубежных производственных мощностей и повышении качества обслуживания североамериканского рынка.

Благодаря своим выдающимся достижениям в сфере НИОКР и многолетнему опыту разработки фотоэлектрических технологий компания Risen Energy завоевала премию "Most Influential PV Module Company — Innovative Breakthrough Pioneer Award", присуждаемую совместно интернет-порталом Solarbe и Общекитайским центром сертификации, а также звания лучшего бренда фотоэлектрической продукции 2021 года в Австралии, Польше и Испании, присуждаемые авторитетной международной научно-исследовательской организацией EuPD Research.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1472616/image_1.jpg  

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd

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