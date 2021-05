OptraSCAN anuncia CytoSiA, uma solução digital completa para digitalização e análise de lâminas de citologia, a preços acessíveis

"A OptraSCAN está redefinindo o rastreamento do câncer cervical com a introdução da CytoSiA , que oferece uma infinidade de recursos para rastrear com eficácia as lâminas de citologia em meio líquido e Papanicolau, a fim de diferenciar células cervicais normais de anormais utilizando as classificações Bethesda em células normais a carcinoma de células escamosas (NILM/LSIL/HSIL/SCC)", disse Abhi Gholap , fundador da OptraSCAN. "Com uma linha de dispositivos de rastreamento que processam de 50 lâminas a cinco mil lâminas por semana a um preço extremamente acessível", acrescentou.

Os scanners digitais da OptraSCAN podem rastrear lâminas de citologia de 15x15 mm com ampliação de 40x em menos de 60 segundos, ao mesmo tempo que geram imagens da mais alta qualidade. A CytoSia incorpora tecnologia patenteada de imagem composta, que encontra todos os pixels em foco de várias imagens no plano Z e remonta para criar uma imagem composta de camada única. Essa tecnologia de imagem composta é consideravelmente eficiente em comparação com a tecnologia tradicional de empilhamento em Z. Ela permite o rastreamento rápido e preciso de toda a lâmina em segundos. Esse nível de precisão e qualidade é imprescindível para analisar as amostras. Além disso, apresenta ao scanner imagens de campos que seriam essenciais para a interpretação citológica, as categoriza e filtra as redundâncias.

A CytoSiA , quando utilizada como ferramenta de diagnóstico complementar, notifica os patologistas quando existem inconsistências entre sua interpretação e os resultados do algoritmo de IA, oferecendo proteção contra erros ou interpretações equivocadas, ao mesmo tempo que melhora a qualidade geral do atendimento.

Características da CytoSiA:

Computação automatizada de adequação de amostras para todas as imagens de citologia de lâminas

Identificação de células anormais e outros organismos com base em características morfológicas e classificação baseada em IA utilizando classificação Bethesda

Identificação de organismos reativos, endometriais, Actinomyces, Candida, "clue cells", Trichomonas vaginalis e herpes

Identificação de organismos como sangue, inflamação e lubrificante

"A análise de imagem baseada em IA exige imagens de qualidade superior", disse a Dra. Aparna Joshi, diretora médica da OptraSCAN. "Nossa equipe desenvolveu uma tecnologia de imagem inteligente que transforma lâminas de vidro físicas de citologia em imagens digitais com uma clareza excepcional. A análise avançada de imagens e a padronização agora são possíveis com essa qualidade de digitalização", ela acrescentou.

Sobre a OptraSCAN, Inc:

A OptraSCAN® é pioneira no sistema On-Demand Digital Pathology® e se dedica a oferecer soluções totalmente integradas e acessíveis que maximizarão seu retorno sobre o investimento e melhorarão o desempenho de seus serviços de patologia. Uma empresa com certificação ISO 13485, que oferece scanners de lâminas para uso em DIV com a marca CE, a OptraSCAN está trabalhando para eliminar as barreiras à "transformação digital", independentemente do tamanho do laboratório de patologia, da produtividade do laboratório ou da localização geográfica.

A solução integral de patologia digital da OptraSCAN oferece a obtenção eficaz de imagens de lâminas inteiras, visualização, armazenamento, compartilhamento em tempo real, relatórios e soluções de análise de imagens baseadas em IA e aprendizado de máquina, por meio de modelo de compra sob demanda ou total. Siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

