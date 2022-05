OptraSCANs mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter digitaler Pathologiescanner OS-SiA erhält US-Patent für gleichzeitiges Scannen, Indexieren und Analysieren des Gewebebereichs

„Derzeit beschränken sich die digitalen Pathologie-Scanner auf die teilweise oder vollständige Erfassung von Objektträgern und deren Digitalisierung zu einem Bild. Unser Scanner der nächsten Generation, OS-SiA, scannt und analysiert gleichzeitig und macht zusätzliche Verarbeitungsanwendungen überflüssig", erklärt Abhi Gholap, Gründer und CEO von OptraSCAN. „Dieses Patent unterstreicht unsere ständigen Bemühungen, die Akzeptanz digitaler Pathologielösungen zu verbessern und die Pathologiegemeinschaft zu unterstützen."

OS-SiA kann in die bestehende Serie der Cloud-fähigen Hellfeld-Scanner OS-Lite und OS-Ultra integriert werden. Die benutzerdefinierten Algorithmen bieten Echtzeit-ROI-Erkennung während des Scannens, Zellquantifizierung für IHC/HNE-Marker und morphologische Messungen, die auf der Kernbibliothek basieren. Das gesamte Bild kann in einem lokalen / webbasierten / cloudbasierten Image Viewer angezeigt werden. Das Deep-Learning-Computermodul ist für das Selbstlernen in der Scanvorrichtung vorgesehen.

„Dies ist die Art von Durchbruch, die wir brauchen, um die Einführung der digitalen Pathologie zu beschleunigen. Das gleichzeitige Scannen und Analysieren wird Pathologen helfen, schnellere Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern." Dr. Zu-Hua Gao MD, Medizinischer Berater bei OptraSCAN und Chair - Pathology, University of British Columbia.

Informationen zu OptraSCAN, Inc:

OptraSCAN® sind Pioniere auf dem Gebiet der digitalen On-Demand-Pathologie®, die sich auf die Bereitstellung vollständig integrierter, erschwinglicher Lösungen konzentrieren, mit denen Sie Ihre Investitionsrendite maximieren und die Leistung Ihrer Pathologiedienste verbessern können. Als ISO 13485-zertifiziertes Unternehmen und CE-gekennzeichneter Ganzobjektträgerscanner für die IVD-Anwendung arbeitet OptraSCAN daran, die Hindernisse auf dem Weg zum „Go Digital" zu beseitigen, unabhängig von der Größe des Pathologielabors, dem Durchsatz des Labors oder dem globalen Standort.

Die digitale End-to-End-Pathologielösung von OptraSCAN ermöglicht die effektive Erfassung ganzer Objektträger, die Betrachtung, Speicherung, den Austausch in Echtzeit, die Berichterstellung sowie KI- und ML-basierte Bildanalyselösungen über ein On-Demand- oder ein Vollkaufmodell. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter .

Foto https://mma.prnewswire.com/media/1820629/OS_SIA_final.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1517923/Optra_Scan_Logo.jpg

SOURCE OptraSCAN Inc.