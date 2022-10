Orange Bank déploie un filtrage des sanctions en temps réel avec SAS et Neterium

SAS et Neterium se sont associés pour fournir les capacités de criblage de nouvelle génération de Neterium sur la plateforme d'analyse de classe mondiale de SAS

CARY, Caroline du Nord, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le volume, la vitesse et la complexité du contexte actuel de filtrage des sanctions exigent une vigilance extraordinaire, appuyée par des analyses et une orchestration des données de premier ordre qui permettent une surveillance continue et une intervention immédiate. Pour atteindre ces seuils modernes, Orange Bank, basée à Paris, s'est associée à SAS et Neterium pour réaliser un filtrage des sanctions en temps réel dans le cloud.

Real-time sanctions screening capabilities from SAS and Neterium are helping Orange Bank improve detection relevance and monitor a holistic, real-time view of AML risk.

« Notre plateforme AML-CTF (lutte contre le blanchiment des capitaux / le financement du terrorisme) nouvellement déployée, alimentée par SAS et Neterium, est déjà en train de changer la donne », a déclaré Veronique McCarroll, directrice générale adjointe d'Orange Bank.

Soucieuse de rester à la pointe de l'innovation bancaire, Orange Bank a commencé à envisager de nouveaux outils de filtrage des sanctions en 2021. Le passage en temps réel permettrait à son équipe en charge de la conformité de renforcer les garde-fous de la banque française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF). La banque a également cherché à rationaliser les divers outils utilisés et gérés par ses analystes. Il s'est fié à SAS pour réaliser sa vision.

Mise en œuvre du filtrage des sanctions de prochaine génération

« Alors que nous envisagions de compléter les technologies qui aideraient Orange Bank à atteindre l'agilité et la réactivité dont elle avait besoin, Neterium s'est immédiatement démarquée », a déclaré Stu Bradley, vice-président senior en charge des questions de fraude et renseignements de sécurité chez SAS. « SAS a choisi de s'associer à Neterium pour fournir le moteur de filtrage des sanctions en temps réel en raison de l'efficience, de l'efficacité et de l'évolutivité de ses solutions, ainsi que de l'explicabilité de ses décisions fondées sur l'IA. »

Sur une période de neuf mois, SAS et Neterium ont collaboré pour aligner la « liste de surveillance en tant que service » cloud native, en temps réel, de Neterium avec SAS® Visual Investigator . Les deux offres basées sur API de Neterium, Jetscan et Jetflow, fonctionnent parfaitement sur la plateforme SAS. Cette puissante synthèse permet à Orange Bank d'automatiser le filtrage des entités et des transactions par rapport aux principales listes de surveillance gouvernementales et mondiales, ainsi qu'aux listes de personnes politiquement exposées (PPE).

« L'intelligence artificielle intégrée et les technologies de filtrage avancées améliorent la pertinence de la détection et permettent à nos analystes d'avoir une vision globale et en temps réel du risque lié à l'AML, a déclaré Mme McCarroll. Je suis convaincue que cette mise en œuvre accroîtra de façon durable l'efficience et l'efficacité de notre équipe et que nous bénéficierons également de notre collaboration avec les meilleurs partenaires technologiques pour améliorer continuellement notre plateforme de conformité intégrée. »

« En se concentrant exclusivement sur le développement de capacités de filtrage infiniment évolutives fournies par le biais d'une API, Neterium a maîtrisé les nuances et les complexités de ce qui est peut-être la facette la plus déconcertante de la conformité des crimes financiers », a déclaré Florence Vicentini, directrice commerciale et responsable des partenariats chez Neterium. « La profondeur et l'étendue de la plateforme de conformité de SAS en matière de crimes financiers sont également inégalées sur le marché, ce qui fait de la connexion de nos technologies et capacités pour Orange Bank un mélange formidable. »

« Le paysage géopolitique volatil du monde est chargé de risques qui exigent une vision en temps réel des entités et des transactions dans le contexte de listes de surveillance des sanctions en constante expansion », a ajouté Stu Bradley, SAS. « Le contrôle des sanctions en temps réel aidera Orange Bank à relever ses défis de conformité en réduisant les faux positifs, et en améliorant ses performances et son efficacité opérationnelle. »

L'annonce d'aujourd'hui a été faite dans le cadre de Sibos 2022 , l'événement mondial de premier plan sur les services financiers, qui se tiendra à Amsterdam du 10 au 13 octobre. Les participants sont invités à échanger avec des experts SAS sur le filtrage des sanctions et d'autres sujets tout au long de la conférence au stand Sibos B115.

