Orangetheory® Fitness jmenuje Jasona Dunlopa prezidentem pro mezinárodní operace

BOCA RATON, Fla., 2. září 2022 /PRNewswire/ -- Přední fitness značka Orangetheory Fitness usiluje o další rozšiřování svého trhu a zřizování nových studií po celém světě. V zájmu rozvoje své globální přítomnosti dnes oznámila jmenování Jasona Dunlopa do funkce prezidenta pro mezinárodní aktivity. Jeho úkolem bude dohlížet na mezinárodní portfolio studií a průběžné rozšiřování operací.

Dunlop přichází do společnosti Orangetheory vyzbrojený prokazatelnými výsledky v oblasti vedení a mezinárodního rozvoje z proslulých světových firem, jako jsou například CrossFit, Canada Goose, Starbucks a Nike. Jak prokázal již na svých předchozích vedoucích pozicích, je veteránem v oboru s rozsáhlými zkušenostmi ohledně řízení franšízového podnikání, globálního prodeje, přímého prodeje spotřebitelům a hyperrůstu na globálních trzích.

Ve své nové funkci bude Dunlop pracovat na dalším rozšiřování a rozvoji již tak robustní mezinárodní sítě poboček. Jen v roce 2022 otevřela společnost Orangetheory pobočky v Portoriku, Kanadě, Mexiku, Číně, na Novém Zélandu, v Saúdské Arábii, Dánsku, Španělsku a Polsku či své první studio ve Francii. Dunlop bude řídit otevírání nových studií plánovaných na rok 2023 a dále, včetně připravovaných studií v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří a na Blízkém východě.

„S pokračujícím růstem společnosti Orangetheory Fitness jako lídra v oblasti fitness a wellness je Jason Dunlop jasnou volbou, která nám pomůže v našem poslání – šířit náš koncept ‚More Life' po celém světě," řekl spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Orangetheory Fitness Dave Long. „Díky Jasonově úspěšné minulosti víme, že má potřebnou vizi a schopnosti k zastřešení našeho mezinárodního úsilí a s radostí ho vítáme v týmu Orangetheory Fitness."

„Měl jsem to štěstí se celou svou kariéru věnovat vedení globálního rozvoje a strategií pro některé z nejznámějších světových značek a z potenciálu mezinárodního růstu, který vidím v Orangetheory Fitness, jsem opravdu nadšený," uvedl Dunlop. „Těším se, že budu pracovat na prosazování strategických obchodních cílů společnosti Orangetheory a zároveň přivádět další a další zákazníky z celého světa k jejímu jedinečnému a skutečně špičkovému pojetí fitness."

Před svým jmenováním do současné funkce působil Dunlop jako globální prezident společnosti CrossFit, LLC, kde vedl globální tým poboček CrossFit a divizi pro vzdělávání a sport. Jako senior viceprezident společnosti Canada Goose zodpovídal za prodeje po všech mezinárodních kanálech včetně značky a produktů. Ve společnosti Starbucks zastával Dunlop pozici senior viceprezidenta a provozního ředitele společnosti, přičemž restrukturalizoval její podnikání na licenční a franšízový model zahrnující 4 500 poboček v 59 zemích. Ve společnosti Nike řídil přímý prodej a franšízing značky v Evropě, na Blízkém východě a v Africe, včetně rozšiřování prodejen a digitální expanze ve 47 zemích.

Další informace o společnosti Orangetheory Fitness najdete na www.orangetheory.com.

O společnosti Orangetheory

Orangetheory® Fitness (orangetheory.com) je skupinové cvičení založené na srdeční frekvenci, které propojuje vědu, koučing a technologie, aby vám pomohlo dosáhnout požadovaných výsledků a žít plnějším, energičtějším životem. Společnost Orangetheory, která patří k nejrychleji rostoucím franšízovým společnostem na světě, vyvinula cvičení vhodné pro všechny kondiční úrovně, aby propojením členů a trenérů podpořila společné zážitky komunit. Cvičení Orangetheory posílí váš metabolismus pro VÍCE následně spálených kalorií VÍCE výsledků a VÍCE sebevědomí, a to vše vám přinese VÍCE ŽIVOTA - MORE LIFE. Franšízanti společnosti Orangetheory již otevřeli více než 1 500 studií ve všech 50 státech USA a 24 zemích světa. Společnost se umístila na 60. místě v žebříčku nejrychleji rostoucích soukromých společností časopisu Inc. a na 9. místě v seznamu 500 nejrychleji rostoucích franšíz časopisu Entrepreneur. Nabídku globálních franšízových příležitostí najdete na https://www.orangetheory.com/en-us/international-opportunities/.

