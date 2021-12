Oravax Medical, filiale d'Oramed, signe un accord de coopération et d'achat pour un préachat initial de 10 millions de doses de vaccins oraux COVID-19 avec Tan Thanh Holdings en vue d'une commercialisation en Asie du Sud-Est

Préachat initial de 10 millions de doses de vaccins oraux avec un accord potentiel pour des commandes supplémentaires d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars

Population prospective d'environ 660 millions de patients dans l'ensemble de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

NEW YORK, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Oramed Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: ORMP) (TASE: ORMP) ( www.oramed.com ), une société pharmaceutique en phase clinique axée sur le développement de plateformes d'administration de médicaments par voie orale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Oravax Medical, a signé un accord de coopération et d'achat avec la société Tan Thanh Holdings Investment Joint Stock Company, basée au Vietnam, pour le préachat du vaccin oral COVID-19 d'Oravax, actuellement en cours de développement. Cet accord accorde à Tan Thanh Holdings le droit de vendre le vaccin oral en développement d'Oravax dans toute l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui comprend le Vietnam, Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Cet accord porte sur une précommande initiale de 10 millions de doses de vaccins oraux COVID-19 auprès d'Oravax et comprend des paiements d'étape. Les parties ont convenu de négocier des commandes de suivi d'une valeur potentielle de plusieurs centaines de millions de dollars.

Tan Thanh Holdings, qui exploite l'une des entreprises pharmaceutiques à la croissance la plus rapide dans la région de l'ASEAN, a reçu l'approbation du ministère de la Santé du Vietnam pour mener des essais cliniques de stade avancé sur le vaccin oral COVID-19 en cours de développement d'Oravax et contribuera au financement et à la mise en œuvre du développement clinique et de l'approbation réglementaire. La région de l'ASEAN consacre près de 4 % de son PIB aux soins de santé. Son industrie pharmaceutique est évaluée à 25 milliards de dollars et devrait connaître une croissance continue.

« Ce préachat de notre vaccin oral COVID-19 en cours de développement, représente une étape majeure pour Oravax Medical et un nouveau pas en avant dans la mise en œuvre de notre stratégie à long terme. Avec l'augmentation spectaculaire des cas positifs du variant Omicron, le besoin mondial d'un vaccin oral qui protège contre les variants actuels et futurs est crucial. Un vaccin oral contre le COVID-19 permettrait d'améliorer considérablement la logistique de la vaccination et de réduire les coûts. Nous considérons Tan Thanh Holdings comme un partenaire idéal pour introduire notre vaccin au Vietnam et dans la région de l'ASEAN », a déclaré Nadav Kidron, président-directeur général d'Oramed et président d'Oravax.

Le vaccin oral VLP d'Oravax en cours de développement cible trois protéines de surface du virus CoV-2 du SRAS, dont des protéines moins susceptibles de mutation, ce qui rend le vaccin potentiellement plus efficace contre les variants actuels et futurs du virus COVID-19. La technologie des vaccins VLP d'Oravax est hautement évolutive en termes de fabrication et facilement transférable pour une distribution logistique à grande échelle, car elle ne nécessite pas de stockage en chambre froide.

À propos d'Oravax

Oravax Medical Inc. a été créée en 2021 par Oramed Pharmaceuticals Inc, le principal actionnaire d'Oravax, ainsi que Premas Biotech, MyMD Pharmaceuticals et certains autres actionnaires, avec pour mission de mettre sur le marché un vaccin oral contre le COVID-19. Oravax combine une technologie vaccinale de pointe acquise auprès de Premas Biotech et la technologie exclusive d'administration orale POD™ d'Oramed Pharmaceuticals.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.ora-vax.com

À propos d'Oramed Pharmaceuticals

Oramed Pharmaceuticals (Nasdaq/TASE : ORMP) est une plate-forme technologique pionnière dans le domaine des solutions d'administration orale de médicaments actuellement administrés par injection. Fondée en 2006, avec des bureaux aux États-Unis et en Israël, Oramed a développé une nouvelle technologie d'administration orale de protéines (POD™). Oramed cherche à transformer le traitement du diabète grâce à son candidat principal propriétaire, ORMD-0801 , qui est évalué dans deux études pivots de phase 3 et qui pourrait être la première capsule d'insuline orale commerciale pour le traitement du diabète. En outre, Oramed développe une capsule orale d'analogue du GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) ( ORMD-0901 ).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.oramed.com .

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Par exemple, nous utilisons des énoncés prospectifs lorsque nous discutons du développement potentiel et du calendrier d'un vaccin oral COVID-19, du rythme des études et des essais pour ce vaccin oral et de l'efficacité, de l'innocuité, de l'extensibilité et des autres avantages potentiels du vaccin, de la valeur des commandes futures potentielles de ce vaccin oral, de la contribution de Tan Thanh Holdings au développement clinique et à l'approbation réglementaire de ce vaccin oral, de la croissance prévue de l'industrie pharmaceutique dans la région de l'ASEAN ou du potentiel de l'ORMD-0801 à être la première capsule d'insuline orale commerciale pour le traitement du diabète. En outre, les résultats historiques des recherches scientifiques et des essais cliniques ne garantissent pas que les conclusions des recherches ou des essais futurs seront identiques ou même similaires. Ces énoncés prospectifs sont fondés uniquement sur les attentes actuelles de la direction d'Oramed et sont assujettis à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, y compris les risques et les incertitudes liés à l'avancement, au calendrier, au coût et aux résultats des essais cliniques et des programmes de développement de produits ; les difficultés ou les retards dans l'obtention de l'approbation réglementaire ou de la protection des brevets pour nos produits candidats ; la concurrence d'autres sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques ; et notre capacité à obtenir le financement supplémentaire nécessaire pour mener nos activités de recherche, de développement et de commercialisation. En outre, les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives : des changements dans la technologie et les exigences du marché ; des retards ou des obstacles dans le lancement de nos essais cliniques ; des changements dans la législation ; l'incapacité de développer et d'introduire au moment opportun de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications ; le manque de validation de notre technologie au fur et à mesure de nos progrès et le manque d'acceptation de nos méthodes par la communauté scientifique ; l'incapacité de retenir ou d'attirer des employés clés dont les connaissances sont essentielles au développement de nos produits ; des difficultés scientifiques imprévues qui peuvent se développer avec notre processus ; un coût du produit final plus élevé que prévu ; la perte de parts de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence ; des résultats de laboratoire qui ne se traduisent pas par des résultats aussi bons dans des situations réelles ; nos brevets peuvent ne pas être suffisants ; et enfin, les produits peuvent nuire aux destinataires. Tous ces éléments pouvant faire en sorte que les résultats ou les performances réels d'Oramed diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prévisionnelles. Sauf si la loi l'exige, Oramed ne s'engage pas à publier une révision de ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes affectant Oramed, il est fait référence aux rapports d'Oramed déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission.

