ORBIAN est fière d'avoir remporté les prix « Fournisseur de financement de la chaîne logistique le plus innovant - (non bancaire) » et « Meilleur fournisseur de financement de la chaîne logistique - (non bancaire) » décernés par Global Brands Magazine

LONDRES, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Le jury du Global Brands Magazine, composé de professeurs et d'experts du secteur, a décerné les deux prix à ORBIAN pour son excellence continue et constante dans le domaine du financement de la chaîne logistique pour l'année 2021.

Ces distinctions rendent hommage au niveau exceptionnel des services fournis par ORBIAN depuis plus de 20 ans, en finançant les plus grandes entreprises mondiales pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de fonds de roulement et à soutenir leurs fournisseurs dans le monde entier en offrant une solution de gestion des fonds de roulement pour répondre aux exigences financières d'une chaîne d'approvisionnement mondiale flexible.

La structure de financement universelle d'ORBIAN, associée à sa plateforme technologique de financement de la chaîne logistique (SCF), permet d'offrir des solutions et des services SCF aux grandes entreprises clientes à l'échelle mondiale et des programmes avec une capacité de financement pratiquement illimitée, tout en atténuant les risques de financement et opérationnels inhérents à toutes les autres offres SCF . Leur processus d'embarquement rationalisé et primé garantit une expérience client de premier ordre.

Commentant cette reconnaissance, Thomas Dunn, président d'ORBIAN, a déclaré : « 2020 était une crise, et chez ORBIAN, nous nous sommes efforcés de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour soutenir nos clients et leurs fournisseurs. Nous nous sommes efforcés de conserver la confiance de nos employés et de sortir de cette crise avec une réputation irréprochable. Je tiens à remercier le jury du Global Brand Magazine pour cette distinction. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts et de rester concentrés sur l'avenir. »

M. Jay Reddy, directeur de Global Brands Magazine , a déclaré : « Cette initiative profite particulièrement aux propriétaires de petites entreprises qui ont été confrontés à des problèmes de trésorerie accrus depuis le début de la pandémie. Global Brand Magazine soutient les marques qui présentent des avantages pour tous, quelle que soit leur taille, et ORBIAN a sans aucun doute contribué à rendre le monde meilleur en 2021. »

Fondée en 1999, ORBIAN est le plus ancien fournisseur de solutions de financement de la chaîne logistique (SCF). Elle se consacre entièrement aux solutions SCF centrées sur l'acheteur, y compris notre produit Traditional Supply Chain Finance et, plus récemment, les offres Express SCF (xSCF) et Virtual Card (e-Card).

À propos des Global Brand Awards :

Les Global Brand Awards honorent les marques pour l'excellence de leurs performances et récompensent les entreprises de différents secteurs pour la qualité de leurs services. Les Brand Awards valorisent les réalisations d'organisations qui ont obtenu des résultats remarquables dans les domaines de la finance , de l'éducation , de l'hôtellerie , de l'automobile , du style de vie , de l'éducation , de l'immobilier , de la technologie , et bien d'autres encore.

