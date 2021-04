Orbis Technologies anuncia aquisição da InfoPros

ANNAPOLIS, Maryland, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Orbis Technologies, Inc., líder global em software de gestão de conteúdo de conteúdo de componentes (Component Content Management Software - CCMS), serviços e soluções, anunciou que adquiriu o InfoPros, um dos desenvolvedores de conteúdo líderes que atendem à América corporativa.

A empresa combinada mantém o nome de Orbis Technologies, Inc. (Orbis) e sua sede em Annapolis, Maryland. A Orbis assume imediatamente uma posição de liderança de mercado em gestão de informações e conteúdo empresarial global, com produtos e soluções implementados em todo o mundo.

"A fusão entre a Orbis e a InfoPros reúne dois líderes de mercado para oferecer às organizações uma nova forma de gerenciar o seu conteúdo", afirmou Brian Ippolito, presidente e CEO da Orbis. "Trata-se de agregar valor e reduzir os custos para os nossos clientes, e o conjunto de produtos e serviços de software de gestão de conteúdo de componentes da Orbis faz exatamente isso, facilitando o desenvolvimento e implementação do conteúdo que é algo tão crítico para as operações diárias de seu negócio."

A InfoPros, com sede no Colorado, se concentra no desenvolvimento de documentação técnica, eLearning, conteúdo de animação em 3-D e outros conteúdos de documentação e capacitação para a Fortune 500, com escritórios localizados em todos os EUA, "Ao nos tornarmos parte da organização Orbis, escalamos imediatamente para trabalhar com empresas em todo o mundo", declarou Bernie Schneider, presidente da InfoPros e agora vice-presidente sênior de Serviços ao Cliente na Orbis. "A capacidade não apenas de criar o conteúdo (eLearning, documentação do produto, soluções on-line), mas também de gerenciar e publicar esse conteúdo usando a plataforma Orbis RSuite CCMS expande muito o valor que oferecemos aos nossos clientes."

A empresa conjunta tem um histórico de suporte a clientes em 20 países, com uma lista de clientes que inclui empresas Fortune 500 e organizações militares e governamentais. A Orbis possui escritórios nos Estados Unidos, bem como na Austrália e na Índia.

Sobre a Orbis Technologies, Inc.

A Orbis Technologies, Inc. é uma líder global estabelecida especializada no fornecimento de tecnologia inovadora para empresas que vão desde a Fortune 500 até o Governo Federal dos EUA. Somos o único provedor global de serviços gerenciados de conteúdo – serviços de criação de conteúdo e plataformas de conteúdo – tudo em uma única empresa. A Orbis tem sua sede em Annapolis (MD) com escritórios em Audubon (PA), Orlando (FL), Colorado Springs (CO), Durham (NC), Milwaukee (WI) e Rochester (NY), e filiais com sede em Chennai, Índia e Sidney, na Austrália.

