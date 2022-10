Orbis Technologies anuncia aquisição da Writing Assistance, Inc

ANNAPOLIS, Maryland, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Orbis Technologies, Inc. (Orbis), líder global no fornecimento de soluções e serviços de conteúdo para grandes organizações empresariais e governamentais do mundo todo, anuncia a aquisição da Writing Assistance, Inc (WAI), uma empresa sediada em Minnesota, especializada em talentos e recrutamento de pessoal de escrita profissional. A empresa combinada mantém o nome de Orbis Technologies, Inc. e mantém sua sede em Annapolis, Maryland.

"Com quase 30 anos de experiência, a aquisição da WAI fortalece nossas ofertas de serviços em vários setores, adicionando mais de cem desenvolvedores profissionais de conteúdo a nossas equipes de serviços", afirmou Brian Ippolito, presidente e CEO da Orbis Technologies. "A WAI representa nossa terceira aquisição nos últimos 24 meses e nossa maior aquisição até o momento. A aquisição da WAI amplia nossa presença no setor de saúde e coloca a Orbis em uma forte posição para dar continuidade a nosso rápido crescimento em 2023 e depois."

Sediada em Minnesota, a WAI oferece a seus clientes diversos serviços como escrita técnica e médica, escrita de propostas da Medicare e Medicaid, redação publicitária e desenvolvimento de materiais didáticos. "Tornar-se parte da Orbis nos permitirá oferecer novos produtos e serviços a nossos clientes, bem como aproveitar os recursos globais da Orbis", disse Scott Hartmann, presidente e CEO da WAI. "A utilização da plataforma Orbis RSuite CCMS nos permite não só criar o conteúdo que nossos clientes necessitam, mas também gerenciar e publicar esse conteúdo de forma econômica."

A empresa combinada oferece suporte a clientes em 40 países, incluindo empresas da Fortune 500, exércitos e outras organizações governamentais.

Sobre a Orbis Technologies, Inc.

A Orbis Technologies, Inc. é uma líder global estabelecida especializada no fornecimento de soluções inovadoras de conteúdo e serviços profissionais para clientes que vão de empresas da Fortune 500 ao Governo Federal dos EUA. A Orbis está sediada em Annapolis, Maryland, com escritórios em Orlando (Flórida), Durham (Carolina do Norte) Milwaukee (Wisconsin), Chennai (Índia), Torquay (Reino Unido) e Sidney (Austrália).

