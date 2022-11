Orderly Network bénéficie d'un investissement stratégique de Laser Digital

Laser Digital, une société de Nomura soutient le constructeur d'infrastructures de finance décentralisée (DeFi) incubé par NEAR et WOO Network

NASSAU, Bahamas, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Orderly Network, une infrastructure de négociation décentralisée sans autorisation, s'intègre dans la blockchain NEAR, a terminé une levée de fonds auprès de Laser Digital, une filiale cryptographique du groupe mondial de services financiers, Nomura.

Ce nouveau financement arrive à peine quelques mois après l'annonce d'un cycle de financement distinct de 20 millions de dollars dirigée par un groupe de poids lourds du capital-risque, dont Pantera Capital, Dragonfly Capital et Sequoia China.

« Laser Digital Ventures investit dans les entreprises les plus novatrices de l'écosystème des actifs numériques. Orderly est l'un de nos premiers investissements compte tenu de sa position unique d'accès à des liquidités importantes et d'un moteur d'appariement des carnets d'ordres qui peut s'adapter à des limites de débit et de taux élevés », a déclaré Olivier Dang, responsable des coentreprises chez Laser Digital.

« Nous sommes ravis d'avoir un groupe de services financiers réputé qui possède l'expertise de Laser Digital en tant qu'investisseur dans Orderly. La finance décentralisée (DeFi) évolue rapidement et Orderly Network s'efforce de répondre aux besoins des clients institutionnels en fournissant un accès infaillible aux actifs numériques. Le fonds d'amorçage est un vote de confiance en nos capacités à satisfaire à ces exigences », a déclaré Ran Yi, cofondateur de Orderly Network.

Orderly Network a lancé son réseau principal le 11 octobre sur la blockchain NEAR. Le lancement prévu a permis d'alimenter la bourse décentralisée WOOFi DEX avec l'infrastructure de carnet d'ordres d'Orderly, permettant aux traders professionnels d'accéder à une liquidité importante. Cela permet aux traders d'exécuter des ordres directement en utilisant des contrats intelligents tout en offrant la flexibilité souhaitée avec la taille et la tarification des ordres.

« Notre objectif est de fournir la couche de liquidité la plus robuste que toute dApp puisse utiliser et exploiter. Avec l'aide de nos incubateurs WOO Network et NEAR, nous pouvons tirer parti des connaissances et de l'expérience des deux équipes pour réaliser cette vision », a souligné Ran Yi.

Il y a de plus en plus de traders professionnels et de teneurs de marché entrant dans l'espace DeFi. Les teneurs de marché automatisés (AMF) sont conçus pour les traders de détail et ne facilitent souvent pas une stratégie de trading plus sophistiquée. Les bourses décentralisées de style carnet d'ordres sont en forte demande. Toutefois, très peu d'entre elles sont actuellement en mesure de fournir l'expérience de négociation requise.

Incubé en octobre de l'année dernière grâce à un partenariat conjoint entre le top 10 des échanges cryptographiques WOO Network, et NEAR, une blockchain de couche 1 publique de premier plan pour un large éventail d'applications décentralisées (dApp). Orderly Network offrira une infrastructure centralisée de trading au niveau financier en tirant parti de l'expérience de WOO Network dans la construction de plateformes de trading et d'échanges décentralisés.

À propos de Laser Digital

Laser Digital est une entreprise de cryptographie qui redéfinit la frontière de la finance numérique. Soutenue par Nomura, Laser Digital offre des opportunités robustes et évolutives dans le trading, la gestion d'actifs et les entreprises. L'équipe travaille à des normes de gestion des risques plus élevées, à la conformité et à la viabilité commerciale, motivée par la croyance en une innovation cryptographique plus responsable. Avec une culture ouverte et dynamique, Laser Digital a la liberté de s'adapter aux besoins du marché, de passer rapidement à la capitalisation et de partager les apprentissages avec clients et partenaires, ce qui renforce la confiance dans le marché institutionnel, pour le profit de tous.

À propos d'Orderly Network

Orderly Network est un protocole d'échange décentralisé sans autorisation, qui s'intègre dans NEAR. Fondé en avril 2022 avec la mission de créer l'infrastructure de couche de liquidité la plus robuste pour n'importe quelle dApp à utiliser et à construire, Orderly Network offre une exécution leader sur le marché avec une faible latence, des frais minimes et un accès à de nombreuses options de liquidité. Pour plus d'informations, consultez notre site Web .

