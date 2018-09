Organisé par Reed Huabo Exhibitions, le Salon international de la vape de 2018 en Chine (Shenzhen) est sur le point de devenir l'événement le plus influent de l'industrie chinoise des cigarettes électroniques

SHENZHEN, Chine, 13 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Reed Huabo Exhibitions est l'organisateur du prochain salon de la vape, autrement dit la 4e édition du Salon de la vape de Shenzhen en Chine, qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2018 au Centre de conventions et d'expositions de Shenzhen. Le leader mondial d'organisation d'évènements basé au Royaume-Uni, Reed Exhibitions, a organisé avec succès trois salons de vape à Shenzhen, du 20 au 23 octobre en 2015 et 2016, respectivement, et à Chengdu, du 23 au 25 juin 2017.

Les faits marquants de la 4e édition du Salon de la vape de Shenzhen en Chine sont les suivants :

150 exposants et plus de 30 000 visiteurs

10 000 m2 d'exposition

Base de données de plus de 2 000 boutiques de vape et principaux distributeurs de cigarettes électroniques en Chine

Base de données de 500 000 acheteurs avec 26 ans d'expérience dans l'organisation du plus grand salon du cadeau et de l'ameublement en Chine

Soutien du Comité de l'industrie des cigarettes électroniques de la Chambre de commerce de Chine (ECCC)

À propos de l'exposition

La 4e édition du Salon de la vape de Shenzhen est organisée par Reed Huabo Exhibition (Shenzhen) Co., Ltd, qui possède une expérience de 26 ans dans l'organisation du plus grand salon du cadeau et de l'ameublement en Chine. Nous invitons également les acheteurs, les distributeurs et les grossistes du monde entier à notre salon pour découvrir des services complémentaires avec les exposants. De nombreuses activités sont au programme, y compris le Sommet du forum international de l'industrie, le Carnaval de la vapeur, le Championnat du monde de la vape 2018, la compétition des tours de vape et le spectacle en direct de JD.

Pour plus d'informations :

Site Web : vapexpoen.reedhuabo.com



Instagram : VapeExpoChina



Facebook : Vapexpochina

Related Links

http://vapexpoen.reedhuabo.com