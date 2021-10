Organismo de Certificação de Produto (OCP) trará agilidade para a CBC no lançamento de munições e armas no mercado brasileiro

Nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) recebeu os primeiros certificados de produtos emitidos pela empresa T&A Brasil, o que configurou mais um fato histórico para a Base Industrial de Defesa e Segurança (BIDS) brasileira. A placa comemorativa ao fato foi entregue por Fabio Sianga Neto, Gerente Geral da T&A Brasil, ao Presidente da CBC, Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, e ao Diretor Comercial & Marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes.

Foram 5 novos modelos de munições que receberam a certificação e que em breve serão lançadas no mercado pela CBC: munição CBC .40 S&W EXPO 165gr Pro Shock, munição CBC 9mm Luger EXPO +P 135gr Pro Shock, munição CBC .38 SPL LPC 158gr Polymatch, munição CBC .357 MAG LPC 158gr Polymatch e munição CBC .45 AUTO LPC 230gr Polymatch.

As munições Polymatch, são o mais recente desenvolvimento da CBC em produtos exclusivos para treinamento. Os projéteis são revestidos por uma camada especial de polímero, sem exposição de chumbo, com consequente redução da emissão de fumaça no disparo e do acúmulo de resíduos de chumbo no cano, quando comparados a projéteis convencionais de chumbo exposto.

O revestimento de polímero do projétil Polymatch proporciona, ainda, menor aquecimento e atrito no cano da arma, quando comparado com projéteis encamisados, estendendo assim, a vida útil da arma. Desenvolvidas nos principais calibres de munições para armas curtas em diferentes pesos de projétil, as munições Polymatch CBC oferecem excelente custo-benefício, possibilitando treinamento constante.

Já a família de munições Pro Shock CBC, nova geração de munições expansivas, possui design de projétil diferenciado, desenvolvido por uma técnica construtiva especial, oferecendo desempenho balístico superior.

Com o compromisso de oferecer aos consumidores brasileiros um amplo portfólio de produtos voltados à defesa, à segurança, ao esporte e ao lazer, com todo suporte de uma empresa brasileira, a CBC investe constantemente em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Desde 2019, a CBC já desenvolveu cerca de 60 novos produtos, entre armas e munições.

Antes de serem disponibilizados ao mercado consumidor, todos os produtos controlados fabricados no Brasil, como munições e armas de fogo, precisavam de homologação do Exército Brasileiro. Mesmo uma simples alteração estética, requeria um novo processo de homologação, o que era prejudicial para o desenvolvimento tecnológico no país.

Somando o alto volume de novos produtos produzidos pela CBC com os das demais empresas do segmento, o número ultrapassou em muito a capacidade de avaliação e certificação do órgão técnico do Exército, causando uma espera de meses ou até anos para a homologação. Essa demora prejudicava as indústrias nacionais e, principalmente, os consumidores brasileiros, pois os produtos que já eram comercializados em outras partes do mundo não podiam ser lançados no Brasil.

Na prática, agora a CBC não necessitará mais submeter seus novos produtos ou modificações em outros já existentes para certificação do Exército Brasileiro, podendo fazê-lo por meio do OCP contratado, cabendo à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (DFPC) apenas a homologação final do processo (apostilamento do produto ao Título de Registro do fabricante) após a aceitação dos certificados de conformidade emitidos pelo OCP.

Sobre a T&A Brasil

Para atuar em produtos controlados pelo Exército (PCE), a empresa T&A Brasil recebeu designação para exercer, em nome da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC/EB), nos termos aprovados pela Portaria nº 189 - EME, de 18 de agosto de 2020, e consolidados no Termo de Responsabilidade nº 01-DFPC/2021, as funções de Organismo de Certificação Designado (OCD).

A T&A Brasil é uma empresa que atua no mercado nacional e internacional ofertando serviços que incluem certificações, auditorias, inspeções, ensaios, suporte regulatório, mapeamento/gerenciamento de riscos e treinamentos.

O OCP em questão, assim como os demais do mercado, trabalha ao abrigo e sob as exigências da NBR ISO/IEC 17065, uma norma internacional que estabelece requisitos para a competência, operação consistente e imparcialidade de Organismos de Certificação de Produtos, processos e serviços.

Com a designação recebida da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC/EB), o OCP contratado está agora habilitado a desempenhar suas atividades, certificando produtos dentro do escopo requerido pela empresa: munições, armas, acessórios, componentes/peças, entre outros.

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

