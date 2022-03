Organizace CoinEx Charity zakládá charitativní fond s rozpočtem 10 milionů dolarů na zlepšení globálního veřejného blaha

HONG KONG, 9. března 2022 /PRNewswire/ -- Podle odhadů zprávy The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 bude v roce 2030 přibližně 660 milionů lidí hladovět. Charitativní organizace CoinEx Charity, která spadá pod společnost CoinEx, založila charitativní fond ve výši 10 milionů dolarů a zároveň sleduje své poslání „Via Blockchain, Making the World a Better Place" (Zlepšení světa prostřednictvím blockchainu). Cílem této organizace je řešit životní problémy chudých a urychlit budování nového a lepšího světa bez hladomoru, s rovným přístupem ke vzdělání a spravedlivou zdravotní péčí.