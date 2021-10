Organizace NCCN spolupracuje s vedoucími představiteli polského zdravotnictví na zlepšení standardizace, koordinace a výsledků léčby rakoviny

Obě strany zveřejnily první z několika konsenzuálních vědecky podložených doporučených postupů pro léčbu onkologických pacientů, které se věnují konkrétně léčbě rakoviny děložního čípku.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 25. října 2021 /PRNewswire/ -- Organizace National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) – sdružení předních onkologických center ve Spojených státech – dnes oznámila zveřejnění nových postupů pro léčbu rakoviny děložního čípku NCCN Guidelines® for Cervical Cancer: Poland Edition. Jedná se o její nejnovější spolupráci v oblasti mezinárodního boje proti rakovině, jejímž cílem je zlepšit péči o onkologické pacienty ze všech koutů světa prostřednictvím doporučení založených na nejnovějších poznatcích a konsenzu odborníků. Organizace NCCN také pracuje na úpravách regionálních pokynů, překladech a harmonizaci s místními poskytovateli zdravotní péče v subsaharské Africe, na Blízkém východě a v severní Africe (MENA), v Karibiku a dalších zemích Asie, Evropy a Jižní Ameriky.

View regional adaptations, translations, and harmonizations of evidence-based expert consensus NCCN Guidelines with the latest cancer treatment recommendations free at NCCN.org/global.

„Je snazší předvídat potřeby onkologické péče, když spolupracujeme na její standardizaci v mezinárodním měřítku a přizpůsobujeme naše doporučení na základě regionálních rozdílů. Pomáháme tak zlepšovat kvalitu života místních obyvatel a zároveň můžeme snižovat náklady s tím spojené," řekl Robert W. Carlson, MD, generální ředitel NCCN. „Z našich znalostí o tom, jak co nejúčinněji léčit rakovinu, by měli mít prospěch lidé ze všech koutů planety. To platí i oboustranně a z našich globálních aktivit získáváme cenné zkušenosti pro zlepšení péče o pacienty s rakovinou ve Spojených státech."

Postupy NCCN Guidelines® for Cervical Cancer: Poland Edition jsou pilotním projektem v rámci spolupráce organizované polským Národním výzkumným ústavem Marie Curie-Skłodowské (MSCNRIO), Aliancí pro inovace (AFI) a organizací NCCN. Projekt vedou polští onkologové a podílí se na něm Agentura pro hodnocení zdravotnických technologií, Národní fond zdraví, zástupci ministerstva zdravotnictví a polské skupiny na podporu pacientů.

V plánu je lokalizovat i další doporučené postupy NCCN: Poland Edition, aby nakonec pokrývaly většinu druhů rakoviny. Dalšími postupy NCCN, které budou přizpůsobeny pro Polsko, jsou:

postupy pro léčbu rakoviny centrálního nervového systému;

postupy pro léčbu novotvarů dělohy; a

postupy pro léčbu rakoviny vaječníků.

Postupy NCCN jsou uznávaným standardem pro léčbu nádorových onemocnění a nejpodrobnějšími a nejčastěji aktualizovanými pokyny pro klinickou praxi, které jsou k dispozici napříč všemi oblastmi medicíny. Jsou široce používány a kladně hodnoceny poskytovateli onkologické péče po celém světě, což potvrzují i výsledky nedávných nezávisle hodnocených studií z Nigérie , Itálie a Číny .

Prohlédněte si lokalizované verze a překlady postupů NCCN na stránkách NCCN.org/global a připojte se ke konverzaci pomocí #NCCNGlobal .

O organizaci National Comprehensive Cancer Network

Organizace National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) je nezisková aliance předních onkologických center , která se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN usiluje o zlepšení a usnadnění kvalitní, účinné, efektivní a dostupné onkologické péče, aby měli pacienti možnost vést kvalitnější životy. Pokyny NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines ®) poskytují transparentní, na důkazech založená konsenzuální doporučení odborníků pro léčbu rakoviny, prevenci a podpůrné služby. Představují uznávaný standard pro klinické vedení a zásady při léčbě rakoviny a také nejpodrobnější a nejčastěji aktualizované pokyny pro klinickou praxi, které jsou v jakékoliv oblasti medicíny k dispozici. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients ® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty za podpory nadace NCCN Foundation ® lépe informovaly a zlepšily jejich pozici během léčby. Organizace NCCN také podporuje další vzdělávání , globální iniciativy a zásady a spolupráci na výzkumu a publikování v oboru onkologie. Další informace najdete na stránkách NCCN.org a sledujte stránky NCCN na Facebooku @NCCNorg , Instagramu @NCCNorg a Twitteru @NCCN .

Kontakt pro média:

Rachel Darwinová

267-622-6624

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1666371/NCCNCervicalPolandCover.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network