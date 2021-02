Organizace NCCN u příležitosti Světového dne rakoviny sdílela osobní příběhy pacientů s cílem zlepšit globální péči o nemocné s nádorovým onemocněním

Tato nezisková aliance, která stojí za mnoha zlatými onkologickými standardy, sdílela osobní příběhy lidí s rakovinou pro inspiraci ostatních.

Globální onkologická komunita zkoumá, jak pandemie COVID-19 v uplynulém roce ovlivnila péči o pacienty s nádorovým onemocněním.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 5. února 2021 /PRNewswire/ -- The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), aliance předních zdravotnických zařízení ze Spojených států amerických, které se zabývají léčbou nádorových onemocnění, spojila u příležitosti Světového dne rakoviny, který každoročně připadá na 4. února, lidi a organizace z celého světa. Světový den rakoviny 2021 je věnován odvaze a úspěchům lidí kteří s rakovinou žijí, jejich rodinám, ale také poskytovatelům sociální a zdravotní péče, výzkumníkům, poradcům a dalším dobrovolníkům a je výzvou pro všechny, aby se zapojili do pomoci ostatním a pomohli zachraňovat životy lidí s nádorovým onemocněním. Světový den rakoviny pro rok 2021 organizuje Mezinárodní unie boje proti rakovině (Union for International Cancer Control - UICC), mezi jejíž členy patří i aliance NCCN. Pod letošním tématem „I Am and I Will (Jsem a budu tady)" se ukrývá neuvěřitelná síla a duch pacientů s nádorovými chorobami. V roce 2021 se u příležitosti Světového dne rakoviny zaměstnanci aliance NCCN zapojili do 21denní výzvy a sdíleli své vlastní zkušenosti s tím, jak do jejich životů zasáhla rakovina.

„Postupy NCCN Guidelines představují nejen uznávaný standard pro přípravu klinických postupů a politik pro zdravotní péči pro lidi s nádorovým onemocněním, ale představují také nejpodrobnější a nejčastěji aktualizovaná klinická doporučení v medicíně. V podstatě se jedná o přesné postupy, jak by měla vypadat naše léčba nebo léčba našich blízkých v případě rakoviny," vysvětlil Robert W. Carlson, generální ředitel aliance NCCN.

„Postupy NCCN Guidelines a související zdroje připravuje multidisciplinární panel předních odborníků na jednotlivé druhy nádorových onemocnění, a to s podporou našich zaměstnanců. Naše práce pomáhá pacientům žít lepší životy a je to opravdové poslání. A nejlépe to dokazuje mnoho osobních příběhů našich zaměstnanců, které byly zveřejněny v rámci výzvy u příležitosti Světového dne rakoviny."

Doporučené klinické postupy pro onkologii aliance NCCN (NCCN Guidelines®) jsou bezplatná doporučení, která pomáhají zvyšovat standard péče o pacienty s nádorovým onemocněním na celém světě. Jedná se o vědecky podložená doporučení, která zajišťují, aby všichni pacienti měli přístup k prevenci, diagnostice, léčbě a podpůrným službám s cílem zajistit co nejlepší výsledky v léčbě rakoviny. V roce 2020 si tyto doporučené klinické postupy stáhlo více než 11,7 milionů lidí. Klinické postupy NCCN Guidelines® se v současné době týkají 70 různých témat a jsou k dispozici v různé formě v 50 různých jazycích.

V průběhu posledního roku také aliance NCCN pracovala na udržení a optimalizaci zdravotní péče o pacienty s nádorovým onemocněním v průběhu probíhající pandemie COVID-19. Na základě této činnosti vznikly zásady pro očkování lidí s rakovinou , prohlášení několika odborných organizací o nutnosti obnovit bezpečný a doporučený skríning a léčbu nádorových onemocnění, nejlepší postupy pro zajištění bezpečnosti a ochrany pacientů a zdravotníků před nákazou a aktualizaci informací o léčbě a podpůrné péči.

Dr. Cary Adams, generální ředitel organizace UICC, řekl: „COVID-19 na celém světě ovlivňuje péči o pacienty s nádorovým onemocněním a lidé, kterých se to týká, na tuto skutečnost reagují výjimečným způsobem. Letošní Světový den rakoviny je tak více než kdy jindy oslavou jejich úspěchů. Snažme se zaměřit naše úsilí v roce 2021 na řešení dlouhodobých problémů, které nádorová onemocnění všem zemím světa způsobují. Musíme se snažit více dbát na prevenci, zajistit včasnější diagnostiku a umožnit všem lidem s rakovinou přístup ke kvalitní léčbě, kterou potřebují."

Více informací o kampani aliance NCCN pro sdílení osobních zkušeností s rakovinou najdete na webové stránce NCCN.org/WCD. Více informací o aktivitách aliance NCCN, které se týkají pandemie COVID-19, najdete na webové stránce NCCN.org/covid-19. Informace o činnosti aliance NCCN v oblasti zlepšování péče o pacienty s nádorovým onemocněním najdete na webové stránce NCCN.org/global. Zapojte se do diskuze s pomocí hashtagu #NCCNGlobal.

O národní onkologické síti National Comprehensive Cancer Network

The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliance předních onkologických zdravotnických zařízení, která se věnují péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN usiluje o zlepšování a zajištění kvality, účinnosti a efektivity léčby rakoviny, aby pacienti mohli žít lepší život. Navštivte webové stránky NCCN.org, kde najdete více informací o doporučených klinických postupech v onkologii, které organizace NCCN vydává (NCCN Guidelines®) a kde se rovněž dozvíte o dalších iniciativách této aliance. S organizací NCCN se můžete spojit také prostřednictvím sociálních sítí Facebook (@NCCNorg), Instagram (@NCCNorg) a Twitter (@NCCN).

