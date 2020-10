Organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms) odpovídá na nejčastější obavy týkající se vývoje hospodářství po pandemii, a to prostřednictvím série konferencí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kterou pořádá výbor RBWC a která přináší průlomová makroekonomická řešení založená na dostupných datech

WASHINGTON, 22. října 2020 /PRNewswire/ -- Výbor RBWC (Reinventing Bretton Woods Committee) nedávno uspořádal první ze série svých podzimních konferencí Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky s názvem „The Economics of Pandemics: The Role of Data – Ekonomika pandemie – Úloha dat". Do panelové diskuze byla přizvána také organizace TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms) jako odborný poradce pro měnové technologie.