ORGANIZÁCIA IEEE OZNAMUJE VYMENOVANIE SOPHIE MUIRHEAD ZA NOVÚ VÝKONNÚ A PREVÁDZKOVÚ RIADITEĽKU

PISCATAWAY, NJ, 23. septembra 2022 /PRNewswire/ -- IEEE, najväčšia svetová odborná technická organizácia zameraná na rozvoj technológií v prospech ľudstva, dnes oznámila, že Sophia Muirhead sa s účinnosťou od 1. januára 2023 ujme funkcie výkonnej riaditeľky a prevádzkovej riaditeľky (COO).

„Sophia preukázala úspechy v spolupráci s predstavenstvom a dôkladne pozná našu organizáciu," povedal K. J. Ray Liu, prezident a generálny riaditeľ IEEE. „Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam posilní pokračujúcu prácu predstavenstva s cieľom poskytovať profesionálny domov pre našich členov a slúžiť komunite inžinierov a technológov na celom svete."

„Do organizácie IEEE ma v roku 2019 prilákalo jej poslanie, ktoré je zamerané na prínos pre verejnosť, jej členov a slúži vyššiemu cieľu, preto je mi naozaj cťou a som nadšená, že som bola vybraná na post výkonnej riaditeľky a prevádzkovej riaditeľky organizácie IEEE," uviedla Muirhead. „Teším sa na spoluprácu s vedením, členmi a zamestnancami IEEE s cieľom podporiť poslanie organizácie IEEE na celom svete".

Od roku 2019, Muirhead pôsobí ako generálna poradkyňa a riaditeľka pre dodržiavanie predpisov v organizácii IEEE. Pred nástupom do organizácie IEEE pôsobila Sophia ako senior viceprezidentka, vedúca právneho oddelenia a firemná tajomníčka v celosvetovej organizácii The Conference Board. Stala sa prvou vedúcou právničkou vo viac ako 100-ročnej histórii spoločnosti The Conference Board. Počas svojej kariéry Muirhead pôsobila aj na pracovných pozíciách, na ktorých vytvárala nové oblasti praxe a schopnosti, nachádzala nové cesty rastu a pôsobila ako katalyzátor pri transformácii efektívnosti organizácií do budúcnosti. Je skúsenou manažérkou v oblasti C-Suite a dôveryhodnou poradkyňou správnych rád a správcov, generálnych riaditeľov, kolegov a spolupracovníkov.

Muirhead je členkou správnej rady nadácie The Hunter College, kde pôsobí vo výboroch pre audit, pre právo a pre podnikanie. Získala titul doktorky práv (J.D.) na Harvard Law School a titul bakalárky s vyznamenaním (B.A. magna cum laude) v odbore politológia na Hunter College.

Organizácia IEEE a jej členovia inšpirujú globálnu komunitu k inováciám pre lepší zajtrajšok prostredníctvom viac ako 400 000 členov vo viac ako 160 krajinách a prostredníctvom svojich uznávaných a často citovaných publikácií, konferencií a odborných a vzdelávacích aktivít. Organizácia IEEE je dôveryhodným zdrojom informácií o inžinierstve, počítačoch a technológiách na celom svete. Sponzoruje viac ako 1800 výročných konferencií a podujatí a vydáva takmer tretinu svetovej odbornej literatúry v oblasti elektrotechniky, informatiky a elektroniky. Je tiež tvorcom medzinárodných noriem, medzi ktoré patrí významná norma IEEE 802® pre miestne, metropolitné a iné siete vrátane siete Ethernet a bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi®).

O organizácii IEEE

Organizácia IEEE je najväčšia svetová odborná technická organizácia zameraná na rozvoj technológií v prospech ľudstva. Pomocou svojich často citovaných publikácií, konferencií, technologických noriem, odborných a vzdelávacích aktivít je organizácia IEEE dôveryhodným predstaviteľom v širokej škále oblastí od leteckých a vesmírnych systémov, počítačov a telekomunikácií až po biomedicínske inžinierstvo, elektrickú energiu a spotrebnú elektroniku. Viac informácií nájdete na adresehttp://www.ieee.org

Kontakt pre médiá:

Monika Stickel

[email protected]

+1-732-562-6027

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903675/IEEE_Advanced_Technology_Logo.jpg

SOURCE IEEE