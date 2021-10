Organizaciones filantrópicas comprometen más de 223 millones de dólares para reducir las emisiones de metano

-Las principales organizaciones filantrópicas se asocian y comprometen más de 223 millones de dólares para reducir las emisiones de metano

Una importante iniciativa filantrópica internacional se basará en la acción sobre el metano, incluido el Global Methane Pledge, para reducir las emisiones en un 30% para 2030

WASHINGTON, 11 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, una alianza pionera de más de 20 organizaciones filantrópicas líderes ha anunciado su intención de financiar más de 223 millones de dólares para reducir drásticamente las emisiones de metano en todo el mundo. Esto incluye el apoyo al esfuerzo diplomático encabezado por el Global Methane Pledge de Estados Unidos y la Unión Europea para reducir las emisiones de metano en un 30% para el año 2030 y limitar el calentamiento en un 0,2℃ para 2050.

El compromiso es la mayor promesa privada para reducir las emisiones de metano a nivel mundial y aumenta significativamente los recursos filantrópicos asignados específicamente a la reducción del metano. La financiación se basará en la acción de la sociedad civil, el gobierno y la industria privada y la mantendrá, incluidos los 24 países que han firmado el Compromiso, invirtiendo significativamente en soluciones para la reducción del metano.

"La reducción del metano es la acción más rápida que podemos tomar para mantener un futuro de 1,5°C a nuestro alcance", dijo el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. "En 2016, la filantropía comprometió una financiación de inicio rápido que nos ayudó a asegurar y aplicar la histórica Enmienda de Kigali sobre los HFC. Ahora están intensificando con más de cuatro veces el apoyo a los gobiernos para cumplir con el Global Methane Pledge para reducir el metano al menos un 30% a nivel mundial para 2030."

El metano es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Al menos el 25% del calentamiento actual está impulsado por el metano procedente de la acción humana, siendo la industria del petróleo y el gas, la ganadería y los vertederos los mayores emisores. Reducir las emisiones de metano es la forma más eficaz de frenar rápidamente el aumento de la temperatura global. Si bien los países han tenido sus propias estrategias de reducción de metano durante algún tiempo, este esfuerzo es el primer enfoque coordinado y unificado para financiar, desarrollar y aplicar soluciones factibles a la creciente crisis de las emisiones de metano en la atmósfera.

"La ciencia es clara: reducir las emisiones de metano es la forma más rápida y rentable de mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5℃ y mitigar los peores daños del cambio climático", dijo Larry Kramer, Presidente de William and Flora Hewlett Foundation. "Este compromiso filantrópico ayudará a catalizar la acción climática para un futuro más equitativo y sostenible".

Los financiadores coordinarán sus aportaciones a las soluciones para la reducción del metano, aportando experiencia, recursos financieros, apoyo técnico y los mejores datos para garantizar el progreso de la reducción del metano y un seguimiento, verificación y presentación de informes precisos, incluso en los sectores de la extracción de recursos y la agricultura.

El anuncio de hoy pone de relieve el papel que la filantropía mundial está desempeñando para hacer frente a los impactos del cambio climático. En 2016, la rápida acción filantrópica de 18 financiadores condujo a la creación de un fondo de recursos de 53 millones de dólares que ayudó a hacer posible la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. Como resultado de la financiación, se aceleró el ritmo y la escala de la eliminación de los potentes hidrofluorocarbonos (HFC) y condujo a la adopción generalizada de soluciones de refrigeración más eficientes y eficaces.

Las siguientes organizaciones filantrópicas forman parte del anuncio de hoy y trabajan para crear e impulsar un cambio sistémico en los problemas urgentes a los que se enfrenta el mundo hoy:

Se pueden ver las declaraciones de las organizaciones aquí.

Este esfuerzo también cuenta con el apoyo de un pequeño número de financiadores que, aunque permanecen en el anonimato, están comprometidos con la solución del problema más acuciante de nuestro tiempo.

El compromiso de hoy de más de 223 millones de dólares es el primer paso antes de la COP26 en una serie de acciones filantrópicas coordinadas para alcanzar los objetivos del Global Methane Pledge y reducir sustancialmente el metano en la atmósfera. Los donantes seguirán trabajando juntos para aumentar las inversiones filantrópicas destinadas a la reducción del metano y harán participar a expertos internacionales para determinar cómo se asignarán los fondos.

La William and Flora Hewlett Foundation es una fundación benéfica privada, no partidista, que promueve ideas y apoya instituciones para fomentar un mundo mejor. Durante más de 50 años, la fundación ha apoyado los esfuerzos para promover la educación para todos, preservar el medio ambiente, apoyar las artes escénicas vibrantes, fortalecer las comunidades del Área de la Bahía, hacer que el sector de la filantropía sea más eficaz, y fomentar la igualdad de género y la gobernanza sensible en todo el mundo. Para saber más, visite www.hewlett.org.

