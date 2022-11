Organizações filantrópicas líderes comprometem meio bilhão para uma transição energética equitativa

O compromisso filantrópico tem como objetivo contribuir para um futuro de energia limpa para pessoas e países nas linhas de frente das mudanças climáticas

SHARM EL-SHEIKH, Egito, 12 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma coalizão de organizações filantrópicas líderes ligadas às causas climáticas anunciou hoje um investimento de USD 500 milhões nos próximos três anos para acelerar uma transição energética justa e equitativa em países de renda baixa e média, e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento sustentável e criar novas oportunidades econômicas.

Esse apoio filantrópico catalizador auxiliará os esforços dos governos juntamente com organizações da sociedade civil e outras entidades para impulsionar os planos de transição para energias novas e emergentes no Sul Global. Esta parceria será baseada nos esforços de vários doadores atuais e futuros que estão promovendo a ambição e apoiando ações governamentais, da comunidade e corporativas para mitigar as mudanças climáticas.

"Este é um momento crucial para as organizações filantrópicas ampliarem o apoio a parceiros do sul que trabalham para liderar em tempos notavelmente desafiadores," disse Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, copresidente do Painel Internacional de Recursos - UNEP e membro da diretoria do DESA da ONU. "O mundo precisa de lideranças do sul para provar que as prioridades de desenvolvimento e as prioridades climáticas estão ligadas e para criarem exemplos para uma transição para a energia limpa verdadeiramente justa e equitativa."

"Essa mobilização de fundos agrupados para apoiar a ação climática será utilizada para preencher a lacuna de financiamento filantrópico para o clima no sul", disse Saliem Fakir, CEO da African Climate Foundation, uma fundação estratégica de subsídios e laboratório de ideias da África que trabalha no cerne das mudanças climáticas e do desenvolvimento. "Ela fortalecerá a liderança do sul e a localização de soluções especialmente na África, onde a lacuna de financiamento é a maior."

A parceria apoiará trabalhos que incluem assistência técnica e desenvolvimento da capacidade necessária para ampliar a energia renovável, e ao mesmo tempo fazer a transição dos combustíveis fósseis, inclusive por meio de iniciativas de vários doadores. O objetivo dos investimentos é apoiar a implementação em países que já tiverem feito planos ambiciosos e incentivar mais países a também desenvolver planos ambiciosos que servirão de modelo para a próxima década.

"Esse financiamento tem como objetivo apoiar os países na implementação de suas agendas ambiciosas, justas e equitativas de energia limpa", disse Christie Ulman, presidente da Sequoia Climate Foundation. "A filantropia pode e desempenhará um papel fundamental na catalisação de uma mudança significativa no apoio a transições energéticas e econômicas. Reconhecemos que a comunidade internacional continua a fornecer um nível inaceitavelmente aquém das suas promessas de apoio financeiro para enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos. Embora esse investimento não possa e não pretenda ser uma compensação, estamos trabalhando para ajudar os países a enfrentar seus desafios e compromissos com a transição para a energia limpa. Esse compromisso deve ser visto como o mínimo e não o máximo do que a filantropia pode fazer para apoiar um futuro justo e equitativo."

As organizações filantrópicas envolvidas reconhecem a liderança corajosa de muitos países de renda baixa e média no estabelecimento de metas ambiciosas, mesmo diante de profundos impactos climáticos. É importante ressaltar que o compromisso não substitui os bilhões já comprometidos para países em desenvolvimento, mas ainda não entregues, por países desenvolvidos que têm a responsabilidade, a capacidade e os fundos para se movimentarem muito mais rapidamente e em maior escala em todo o mundo. Outra prioridade importante das organizações filantrópicas é ampliar os esforços da sociedade civil enquanto elas continuam a ser forças motrizes na promoção de uma transição justa.

"Para que o esforço de transição energética de qualquer país seja justo, legítimo e, por fim, eficaz, será necessário o engajamento e a participação contínuos das comunidades afetadas e de indivíduos da sociedade civil em campo", disse Jamie Choi, CEO da Tara Climate Foundation, uma fundação filantrópica regional que tem o objetivo de acelerar a transformação energética da Ásia. "Fazer parcerias com a sociedade civil nacional e regional para exercer um papel proativo na promoção da transição para a energia limpa do país garantirá que as soluções sejam duradouras."

O anúncio contribui para impulsionar outros esforços filantrópicos para apoiar o Sul Global em um momento crítico à medida que os países enfrentam crises de alimentos, energia e custo de vida, além dos impactos contínuos da crise climática.

