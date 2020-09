-Organizador del "Global Innovation Challenge 2021" -- Living Assistance Robot Award -- comienza a aceptar solicitudes el 1 de septiembre

Decidido a ayudar a las personas con discapacidades de piernas a darse cuenta de su deseo de mantenerse de pie y caminar por su cuenta

TOKIO, 4 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Comité ejecutivo del Global Innovation Challenge ha lanzado el "Global Innovation Challenge 2021 -- Living Assistance Robot Award" bajo el tema de garantizar la asistencia vital a las personas con discapacidad con el objetivo de lograr una sociedad en la que las personas no tengan que ser conscientes de las discapacidades.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106211/202008313660/_prw_PI1fl_hHEiIH91.jpg)

(Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106211/202008313660/_prw_PI2fl_KN0vA3d4.jpg)

Iniciativa de Global Innovation Challenge

- Ayudar a las personas con discapacidades de piernas a darse cuenta de su deseo de ponerse de pie y caminar por su cuenta

Cada vez hay más personas en el mundo que necesitan asistencia vital debido a la avanzada edad, enfermedades y lesiones que sufrieron en accidentes, entre otros factores. Si bien tanto los proveedores de asistencia como los beneficiarios están obligados a asumir ciertas cargas mentales, físicas y financieras, los inversores no están necesariamente entusiasmados con invertir en el desarrollo de robots para la salud y el bienestar porque el mercado para este campo es relativamente pequeño.

- Estructura social que dificulta lograr el equilibrio entre demanda y oferta de nuevas opciones para ayudar a las personas discapacitadas a ampliar el alcance de su vida

La mejora de la infraestructura pública y la promoción del acceso sin barreras permiten ahora a las personas con discapacidad de las piernas llevar su vida diaria por su cuenta en mayor medida si tienen sillas de ruedas. Aun así, sus actividades están restringidas en áreas en las que ese entorno no ha sido suficientemente desarrollado. Por ejemplo, si las personas con discapacidades de las piernas visitan los hogares de sus amigos que no han sido liberados de barreras como sus propios hogares, sus actividades se verán restringidas. Pueden viajar usando sillas de ruedas, recibiendo asistencia de otros y usando equipo de apoyo para caminar, pero muchos de ellos desean pararse y caminar por su cuenta. Independientemente de si hay suficiente infraestructura pública y se dispone de acceso sin barreras, el organizador de la iniciativa cree que los robots que ayudan a las personas a caminar por su cuenta permitirán a las personas con discapacidades de piernas disfrutar de una vida diaria más libre y a su manera en mayor medida.

- Establecimiento del Living Assistance Robot Award

El Living Assistance Robot Award se ha establecido para garantizar que los robots innovadores que ayudan a las personas en silla de ruedas a utilizar plenamente sus funciones residuales para caminar por su cuenta estarán ampliamente en uso en todo el mundo. El premio apoyará a aquellos que se dedican a la investigación y el desarrollo de este tipo de robots en todo el mundo.

- Mensaje de Tatsufumi Kamimura, presidente del comité ejecutivo de Global Innovation Challenge

"La ciencia y la tecnología han estado avanzando constantemente. Los teléfonos han realizado muchas cosas que antes se consideraban como sueños. Nuestra vida diaria y nuestras actividades comerciales se están moviendo a un ritmo cada vez más rápido y vivimos en un mundo donde podemos probar cosas nuevas. Sin embargo, una vez que las personas se incapacitan físicamente debido a accidentes o enfermedades, les resulta difícil llevar vidas cotidianas.

"Hemos establecido este premio porque creemos que podemos crear un mundo donde las personas no tendrán que ser conscientes de las discapacidades aplicando la ciencia y la tecnología en evolución al campo de la salud y el bienestar y apoyando a los ingenieros en este campo.

"Nos alegraríamos si este premio ayuda a aquellos que se dedican a la investigación y el desarrollo en todo el mundo."

- Visión general de Global Innovation Challenge - Living Assistance Robot Award

Este premio se otorga a las organizaciones que desarrollan robots que ayudan a las personas con discapacidades de piernas a caminar por su cuenta. Específicamente, el comité elogiará a las organizaciones que han desarrollado robots que permiten a las personas con discapacidades de las piernas caminar por su cuenta y apoyar sus movimientos en varios aspectos de la vida diaria. Además, se otorgará dinero en premios a dichas organizaciones para apoyar su investigación y desarrollo.

Cualificaciones:

Organizaciones que desarrollan robots que ayudan a las personas cuyas extremidades inferiores están paralizadas a caminar por su cuenta.

Criterios de selección:

El organizador establecerá siete escenas asumidas de la vida diaria y juzgará si los robots inscritos en el concurso pueden permitir que las personas con discapacidad física caminen por su cuenta en cada escena.

Importe del dinero del premio:

Lograr una de las tareas dadas / lograr algunas de las tareas dadas / lograr todas las tareas dadas 1 millón de dólares estadounidenses (aproximadamente 100 millones de yenes) en total.

Programa:

Período de inscripción: del 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021

Anuncio de los resultados de la valoración: 1 de julio de 2021

Ceremonia de premios y demostraciones de robots premiados: 5 de septiembre de 2021 (aún no fijo) en el GIC Tsukuba Innovation Center

*Todos los horarios de este comunicado de prensa se basan en la hora estándar de Japón (JST, UTC+9).

Organizador: Global Innovation Challenge Executive Committee

Patrocinador especial: TKF Inc.

Patrocinador: JTB Corp.

Colaboradores: Tsukuba Municipal Government/Mizuho Bank, Ltd.

Apoyo: Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.

Sitio web oficial: https://global-innovation-challenge.com/en

Las pautas detalladas de la solicitud se pueden descargar desde el siguiente sitio web:

https://global-innovation-challenge.com/en/2021/#guidelines

Vídeo concepto: https://global-innovation-challenge.com/en/#movie

Vídeo de promoción: https://global-innovation-challenge.com/en/2021/#movie

Cuenta oficial de Facebook: https://www.facebook.com/Global-Innovation-Challenge-109304510495923

