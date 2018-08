Organizar as finanças e investir com segurança garantem economia antes do casamento

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Seja simples ou luxuoso, o casamento é um evento que o brasileiro não abre mão. E os dados do IBGE mostram que só no ano de 2016 foram registrados mais de 1 milhão de casamentos - um incremento de mais de R$ 17,2 bilhões na economia. O setor é um dos que menos se abalaram com a instabilidade econômica dos últimos anos.

Mas quem se anima com a ideia, precisa se organizar. "Começamos a planejar nosso casamento com um ano e meio de antecedência. Tínhamos um dinheiro guardado, cortamos gastos e tentamos rentabilizar, mas acabamos no financiamento bancário", contam Danielle e Daniel França, casados há três meses.

Para rentabilizar é preciso saber investir, garante o CEO e consultor financeiro do PoupaBrasil Investimentos, Cláudio Ferro. "Por exemplo, se o casal investir R$ 50 mil em renda fixa, ao final de três anos, por exemplo, contará com um resgate líquido em torno de R$ 68 mil contra R$ 57 mil da poupança pelo mesmo período. É o dobro de rentabilidade", explica.

A PoupaBrasil elencou alguns pontos para realizar esse sonho. Um deles é focar na atual situação financeira do casal como renda e despesas, assim é possível determinar o quanto pode ser investido. O segundo é planilhar tudo e solicitar vários orçamentos. "Para o buffet orçamos locais parecidos com diferenças de preços de até 500%, conta Daniel.

A PoupaBrasil Investimentos é uma Plataforma especializada em Renda Fixa: RDB (Recibo de Depósito Bancário) com taxas pós-fixadas e LC (Letra de Câmbio) com taxas prefixadas e pós-fixadas. A longo prazo, a melhor opção são as LCs, que podem render mais do que o dobro da Poupança. O investimento é direcionado para uma das instituições financeiras associadas à Plataforma, sem intermediários e sem cobrança de tarifas ou taxas de administração.

Os investimentos via PoupaBrasil possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, dentro dos limites de até R$ 250mil por CPF e por instituição financeira

Sobre o PoupaBrasil Investimentos

PoupaBrasil Investimentos é uma fintech de investimentos, a única no Brasil especialista em renda fixa. É uma plataforma digital, independente e sem fins lucrativos, que reúne instituições financeiras sólidas e regulamentadas pelo BACEN. Acesse: www.poupabrasil.com.br

Contato: Priscila Carvalho – 11 94903-1252

