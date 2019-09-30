Организаторы CIIE приступили к рассылке входных билетов и приему первых экспонентов

В этом году CIIE заключила соглашение с China Post о бесплатной рассылке пропусков, а к услугам гостей мероприятия на месте будет работать регистрационный центр площадью 2 000 кв.м.

Тем временем, первые экспонаты начинают прибыть в Шанхай. Первым из них стал 3-тонный автомобиль итальянского бренда Iveco. Грузовик успешно прошел таможенные процедуры 26 сентября. В ходе CIIE состоится дебют новой модели итальянского производителя Daily 4X4 в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Генеральная администрация таможни КНР учредила специальное подразделение для обслуживания участников выставки, осуществляющее таможенные формальности по упрощенной и ускоренной схеме.

Для создания платформы управления трансграничной торговлей и безбумажного оформления товаров, представленных на CIIE, были применены технологии больших данных.

В этом году снова будет действовать возможность продления срока временного импорта экспонатов выставки с шести месяцев до года с помощью ATA Carnet, что обеспечит предприятиям-участникам CIIE достаточно времени для проведения последующих промоакций.

Полным ходом идут и другие подготовительные работы к выставке. На мероприятии будут представлены объекты нематериального культурного наследия Китая и проверенные временем бренды - им отведено около 4 000 кв.м выставочной площади. Одним из самых ярких моментов CIIE станет экспозиция, посвященная кулинарным традициям чунцинского "хого".

Программой выставки предусмотрено около 63 культурных и художественных активностей: вокально-инструментальные, танцевальные, фольклорные выступления, драматические и оперные представления.

Помогать гостям и участникам CIIE будут около 20 роботов, напоминающих талисман выставки - панду по имени "Цзиньбао". Все вывески на мероприятии будут представлены на нескольких языках, включая английский, французский, испанский и русский.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002975/China_International_Import_Expo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002999/China_International_Import_Expo_2.jpg

SOURCE China International Import Expo