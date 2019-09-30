Организаторы CIIE приступили к рассылке входных билетов и приему первых экспонентов

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China International Import Expo

Sep 30, 2019, 11:04 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 30 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Первые входные пропуска на вторую Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг (China International Import Expo (CIIE)) были отправлены через почтовую службу China Post экспонентам и профессиональным гостям мероприятия 27 сентября.

В общей сложности, за 30 дней, оставшихся до начала выставки, запланированного на 5 ноября, организаторы должны разослать ее участникам около 200 000 пропусков.

First badges for CIIE sent out
First badges for CIIE sent out
First exhibit cleared customs
First exhibit cleared customs
First badges for CIIE sent out First exhibit cleared customs

В этом году CIIE заключила соглашение с China Post о бесплатной рассылке пропусков, а к услугам гостей мероприятия на месте будет работать регистрационный центр площадью 2 000 кв.м.

Тем временем, первые экспонаты начинают прибыть в Шанхай. Первым из них стал 3-тонный автомобиль итальянского бренда Iveco. Грузовик успешно прошел таможенные процедуры 26 сентября. В ходе CIIE состоится дебют новой модели итальянского производителя Daily 4X4 в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Генеральная администрация таможни КНР учредила специальное подразделение для обслуживания участников выставки, осуществляющее таможенные формальности по упрощенной и ускоренной схеме.

Для создания платформы управления трансграничной торговлей и безбумажного оформления товаров, представленных на CIIE, были применены технологии больших данных. 

В этом году снова будет действовать возможность продления срока временного импорта экспонатов выставки с шести месяцев до года с помощью ATA Carnet, что обеспечит предприятиям-участникам CIIE достаточно времени для проведения последующих промоакций.

Полным ходом идут и другие подготовительные работы к выставке. На мероприятии будут представлены объекты нематериального культурного наследия Китая и проверенные временем бренды - им отведено около 4 000 кв.м выставочной площади. Одним из самых ярких моментов CIIE станет экспозиция, посвященная кулинарным традициям чунцинского "хого".

Программой выставки предусмотрено около 63 культурных и художественных активностей: вокально-инструментальные, танцевальные, фольклорные выступления, драматические и оперные представления.

Помогать гостям и участникам CIIE будут около 20 роботов, напоминающих талисман выставки - панду по имени "Цзиньбао". Все вывески на мероприятии будут представлены на нескольких языках, включая английский, французский, испанский и русский.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002975/China_International_Import_Expo.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002999/China_International_Import_Expo_2.jpg

SOURCE China International Import Expo

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Организаторы CIIE приступили к рассылке входных билетов и приему первых экспонентов

News provided by

China International Import Expo

Sep 30, 2019, 11:04 ET