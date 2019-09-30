Организаторы CIIE приступили к рассылке входных билетов и приему первых экспонентов
Sep 30, 2019, 11:04 ET
ШАНХАЙ (SHANGHAI), 30 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Первые входные пропуска на вторую Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг (China International Import Expo (CIIE)) были отправлены через почтовую службу China Post экспонентам и профессиональным гостям мероприятия 27 сентября.
В общей сложности, за 30 дней, оставшихся до начала выставки, запланированного на 5 ноября, организаторы должны разослать ее участникам около 200 000 пропусков.
В этом году CIIE заключила соглашение с China Post о бесплатной рассылке пропусков, а к услугам гостей мероприятия на месте будет работать регистрационный центр площадью 2 000 кв.м.
Тем временем, первые экспонаты начинают прибыть в Шанхай. Первым из них стал 3-тонный автомобиль итальянского бренда Iveco. Грузовик успешно прошел таможенные процедуры 26 сентября. В ходе CIIE состоится дебют новой модели итальянского производителя Daily 4X4 в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Генеральная администрация таможни КНР учредила специальное подразделение для обслуживания участников выставки, осуществляющее таможенные формальности по упрощенной и ускоренной схеме.
Для создания платформы управления трансграничной торговлей и безбумажного оформления товаров, представленных на CIIE, были применены технологии больших данных.
В этом году снова будет действовать возможность продления срока временного импорта экспонатов выставки с шести месяцев до года с помощью ATA Carnet, что обеспечит предприятиям-участникам CIIE достаточно времени для проведения последующих промоакций.
Полным ходом идут и другие подготовительные работы к выставке. На мероприятии будут представлены объекты нематериального культурного наследия Китая и проверенные временем бренды - им отведено около 4 000 кв.м выставочной площади. Одним из самых ярких моментов CIIE станет экспозиция, посвященная кулинарным традициям чунцинского "хого".
Программой выставки предусмотрено около 63 культурных и художественных активностей: вокально-инструментальные, танцевальные, фольклорные выступления, драматические и оперные представления.
Помогать гостям и участникам CIIE будут около 20 роботов, напоминающих талисман выставки - панду по имени "Цзиньбао". Все вывески на мероприятии будут представлены на нескольких языках, включая английский, французский, испанский и русский.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002975/China_International_Import_Expo.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002999/China_International_Import_Expo_2.jpg
SOURCE China International Import Expo
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