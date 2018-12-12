Организация «FreeMove» представляет Flex Profiles, свое новейшее предложение для мобильных сетей, цель которого заключается в максимизации гибкости и контроля в работе транснациональных компаний

ПАРИЖ, СТОКГОЛЬМ, РИМ и БОНН, Германия, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Организация «FreeMove» - мировой лидер в сфере мобильной связи - запускает Flex Profiles, инновационную концепцию для пользователей со схожими паттернами коммуникации.

«FreeMove» сотрудничает со своими национальными операторами с целью обеспечения глобальной координации лучших местных предложений и сетевых возможностей. Ее задача - повысить видимость, контроль и снижение издержек для транснациональных компаний-клиентов, одновременно устраняя сложность управления рассогласованными планами действий в их зоне влияния.

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Flex Profiles является прямым ответом на некоторые ключевые потребности транснациональных корпораций, когда речь заходит о согласованности тарифов. Эта концепция предлагает индивидуализированное решение в соответствии с потребностями клиента для сопоставления различных видов потребительского поведения пользователей международного парка мобильной связи. Например, типичный профиль будет включать офисных работников, которым может потребоваться меньше услуг роуминга или передачи данных, в то время как другой профиль будет предназначен для глобальных отделов продаж, которым требуется гораздо больший объем роуминга и пакетов передачи данных для эффективной работы в поездках.

Можно легко сравнить эти тарифы в разных странах, оптимизируя снижение тарифа для каждого пользователя и избегая излишних расходов. Предложение Flex Profiles адаптируется к местным требованиям и постоянно меняющимся режимам работы клиентов, поскольку пользователи могут переходить из одного профиля в другой. Это позволяет сотрудникам получить экономически целесообразную цену, используя лучшие локальные сети, независимо от того, где они находятся, в Европе или США.

«Когда речь заходит об управлении крупной корпорацией с многочисленными филиалами, мы действительно осознаем возникающую проблему прозрачности и предсказуемости, с которой сталкиваются наши клиенты. Дополнительная сложность несопоставимых локальных предложений часто означает, что расходы выходят из-под контроля, особенно если меняются потребности», - заявил Лазаро Фернандес, недавно заступивший на должность генерального директора организации «FreeMove». «Я очень рад, что нам удалось ускорить введение концепции Flex Profiles от FreeMove одновременно с центральной координацией, необходимой для обеспечения поставки в 24 страны»

Предложение Flex Profiles организации «FreeMove» теперь доступно в Европе и США. Оно может применяться в сочетании с FreeMove Corporate Pooling, специально разработанным снижением тарифов для технологий передачи голоса, SMS-сообщений, передачи данных и роуминга, которое может использоваться всеми участниками сети одной страны. Это означает, что клиенты имеют максимальный выбор и широкие возможности, когда дело касается управления своими расходами в каждой из стран.

Оба предложения позволяют сотрудникам эффективно работать, где бы они ни находились, максимизируя выгоду от всего парка мобильных устройств.

Об организации FreeMove

FreeMove - это телекоммуникационная организация, объединяющая национальные возможности компаний Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia и Telia Company. Ее миссия заключается в предоставлении высококачественных международных мобильных услуг транснациональным клиентам путем синхронизации ноу-хау и возможностей их членов. Она включает лучшие в своей категории возможности подключения, оптимизированные коммерческие соглашения, поддержку учетных записей и услуги, сопряженные с приращением стоимости по всей зоне их влияния. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт http://www.freemove.com.

SOURCE FreeMove