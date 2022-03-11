Организация Lions International оказывает поддержку и дает надежду украинским беженцам

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Lions International

Mar 11, 2022, 16:37 ET

ОУК БРУК, штат Иллинойс, 11 марта 2022 г. /PRNewswire/ --   Крупнейшая в мире организация по гуманитарным услугам Lions International занимается оказанием помощи более чем двум миллионам мужчин, женщин и детей, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта в Украине. Ожидается, что по мере его продолжения число беженцев из Украины и масштабы этого гуманитарного кризиса будут расти. В это время большой нужды члены организации по всему миру объединяют свои благотворительные усилия для оказания помощи семьям, которые в ней отчаянно нуждаются.

С целью поддержки беженцев и перемещенных лиц в Украине и соседних странах фонд Lions Club International Foundation (LCIF) предоставляет гранты, которые позволят членам организации немедленно оказывать помощь тем, кто столкнулся с трудностями в удовлетворении самых элементарных потребностей.

Гранты на сумму более 100 000 долл. США уже предоставлены в распоряжение волонтеров, работающих в Польше, Венгрии, Румынии, Австрии и Словакии, для оказания помощи пересекшим границу украинским беженцам. Волонтеры в Украине также получили гранты от LCIF для удовлетворения важнейших потребностей людей, остающихся в стране. Эти средства будут направлены на закупку лекарств и медицинского оборудования, а также других предметов первой необходимости, таких как продовольствие и вода, одежда и другие необходимые вещи. Для восполнения текущих нужд, связанных с этим кризисом, будут выделены дополнительные гранты.

«Члены организации по всему миру — и взрослые, и дети — глубоко сопереживают тем, кто пострадал от продолжающегося конфликта в Украине, — заявил председатель LCIF д-р Чун-Юл Чхве (Jung-Yul Choi). — Гранты LCIF позволяют нашим волонтерам оказывать помощь семьям, покинувшим свои дома, и обеспечить им безопасность в это чрезвычайно трудное время».

К помощи, оказываемой международным фондом Lions International, подключаются и клубы Lions. В затронутых кризисом регионах они собирают в грузовики пожертвованные продукты питания, одежду и медицинские изделия, проводят мероприятия по сбору средств и благотворительные концерты, перевозят мужчин, женщин и детей из приграничных районов в безопасные места. Клубы Lions в других уголках мира привлекают финансовые средства, организуют кампании по сбору продуктов питания и предметов первой необходимости и демонстрируют свою поддержку в сфере защиты прав и интересов людей и благотворительной помощи.

«События в Украине потрясли мир, но мужество и стойкость украинского народа вдохновили его, — заявил президент организации Lions International Даглас Александер (Douglas X. Alexander). — Мы поддерживаем членов наших клубов Lions и наши сообщества в Украине. Они служат от всего сердца, и это ярко проявляется в такое непростое время».

Чтобы поддержать фонд помощи беженцам и перемещенным лицам, созданный организацией LCIF, посетите веб-сайт lionsclubs.org/humanitarianresettlement.

Информация о Lions International 

Lions Clubs International — крупнейшая в мире клубная сервисная организация, объединяющая более 1,4 миллиона членов в более чем 48 тысячах клубов в 200 странах и географических регионах по всему миру. С 1917 года клубы Lions укрепляют местные сообщества посредством практической помощи и гуманитарных проектов и расширяют свое благотворительное влияние, пользуясь щедрой поддержкой фонда Lions Clubs International Foundation. Наша совместная деятельность направлена на поддержку концепции развития, охрану окружающей среды, борьбу с детскими онкологическими заболеваниями, голодом, сахарным диабетом и на удовлетворение других насущных гуманитарных потребностей на благо решения ряда наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается человечество. Более подробная информация об организации Lions International представлена на веб-сайте lionsclubs.org.

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/95569/lions_clubs_international_logo.jpg

SOURCE Lions International

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