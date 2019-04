Orgentec Diagnostika ernennt globale Healthcare-Führungskraft Gary Winer zum Präsidenten und Geschäftsführer

MAINZ, Deutschland, 9. April 2019 /PRNewswire/ -- Orgentec Diagnostika, führendes Unternehmen im Bereich Spezialdiagnostika, gab heute bekannt, dass sein Vorstand mit sofortiger Wirkung Gary Winer zum Präsidenten und Geschäftsführer ernannt hat. Winer soll mit seiner globalen Führungserfahrung in der Healthcare-Industrie den langfristigen Wachstumskurs voranbringen und Orgentec als einen der weltweit führenden Anbieter von Diagnose-Assays mit Spezialisierung auf Autoimmun- und Infektionskrankheiten zu positionieren.

Im Laufe seiner über 20-jährigen Karriere hatte Winer bei verschiedenen diagnostischen und pharmazeutischen Unternehmen Senior-Führungspositionen von internationaler Bedeutung inne, u. a. bei AbbVie, Inc., Abbott Laboratories und Pfizer. Er war federführend bei erfolgreichen Produkteinführungen und dem Wachstum von Blockbuster-Produktlinien wie Celebrex und Humira in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Asien und Japan. Während seiner fast 10-jährigen Arbeit bei Abbott managte Herr Winer das Diagnostika-Geschäft des Unternehmens in den USA, Kanada und Lateinamerika, bevor er zum Geschäftsführer von Abbott Japan ernannt wurde, der größten Niederlassung außerhalb der USA. Winer trug nicht nur zum Unternehmenswachstum bei, sondern spielte auch eine wichtige Rolle dabei, dass das Unternehmen drei Jahre in Folge als „Best Places to Work" ausgezeichnet wurde. Nach der Planung und Durchführung der Trennung des pharmazeutischen Geschäfts von Abbott in Japan zur Gründung von AbbVie hatte er weitere Führungspositionen inne.

„Die Kombination seiner diagnostischen und globalen Erfahrung passt ideal zu Orgentec. Wir freuen uns darauf, von seiner langjährigen Branchenerfahrung und seinem Wissen zu profitieren, wenn wir die globale Reichweite von Orgentec, eine große Basis installierter Instrumente und ein einzigartiges Menü von Diagnostiktests aufbauen und erweitern, um Gesundheitsversorgern weltweit bei der Identifizierung von seltenen Erkrankungen unterstützen", sagte Scott Garrett, Vorsitzender von Orgentec.

Orgentec wurde 1988 gegründet und ist ein führender Hersteller im Spezialdiagnostikamarkt, der Krankenhäuser und Referenzlabors in Europa und USA sowie den Schwellenländern in Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten beliefert. Seit der Partnerschaft mit dem strategischen Gesundheitsinvestor Water Street Healthcare Partners im Jahr 2014 hat Orgentec seine globale Ausdehnung erweitert und bietet jetzt aufgrund einer Kombination von organischen Initiativen und Zukäufen ein Portfolio mit über 300 Tests an. Water Street rekrutierte Winer gemeinsam mit dem Führungsteam von Orgentec, um die strategische Expansion des Unternehmens weiterzuführen.

„Ich freue mich, in dieser wichtigen Entwicklungsphase des Unternehmens auf dem Weg, ein weltführender Hersteller von Spezialdiagnostika zu werden, zu Orgentec zu kommen. Ich möchte mich bei Water Street und dem Vorstand für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken und werde auf die erfolgreiche Grundlage, die mein Vorgänger Jim Widergren geschaffen hat, aufbauen", so Winer. „Ich freue mich darauf, mit einem hervorragenden Team von Fachleuten im Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unser Produktangebot zu vergrößern, insbesondere für unsere Produktlinie Alegria mit dem firmeneigenen Testmenü für Autoimmunerkrankungen und Infektionskrankheiten."

Zusätzlich zur Ernennung als Präsident und Geschäftsführer wird Winer auch Mitglied des Aufsichtsrats von Orgentec werden. Jim Widergren wird weiterhin die US-amerikanische Tochtergesellschaft von Orgentec, Corgenix, leiten und auch Mitglied des Aufsichtsrats von Orgentec bleiben.

Informationen zu Orgentec

ORGENTEC Diagnostika, mit Sitz in Mainz, Deutschland, ist Anbieter von einem der umfangreichsten Portfolios der Branche zur Diagnostik von Autoimmunkrankheiten und kardiovaskulären Erkrankungen mit zusätzlichem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und Testung von Organfunktionen. Alegria ® ist ein automatisiertes Analysegerät für die Serologie von Autoimmun- und Infektionskrankheiten und ermöglicht die Durchführung von mehreren Assays und die Lieferung schnellerer Ergebnisse bei minimalen Kosten. Mit Niederlassungen in Österreich, Ungarn, Frankreich, USA. und China sowie einem etablierten Netzwerk von Distributionspartnern tragen die Produkte von ORGENTEC in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt zum Wohl der Patienten bei. Orgentec ist ein Unternehmen von Water Street Healthcare Partners, einem strategischen Investor, der nur in der Gesundheitsbranche tätig ist. Weitere Informationen finden Sie unter orgentec.com.

