Orgentec Diagnostika mianuje międzynarodowego lidera w opiece zdrowotnej Gary'ego Winera na stanowisko prezesa i głównego dyrektora wykonawczego

MOGUNCJA, Niemcy, 9 kwietnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Orgentec Diagnostika, wiodący dostawca usług diagnostyki specjalistycznej, ogłosiła dziś, że rada nadzorcza mianowała Gary'ego Winera na stanowisko prezesa i głównego dyrektora wykonawczego ze skutkiem natychmiastowym. Winer wykorzysta międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w opiece zdrowotnej do realizacji długofalowych celów wzrostu Orgentec i umocnienia pozycji firmy jako jednego z czołowych dostawców testów diagnostycznych specjalizujących się w chorobach zakaźnych i autoimmunologicznych.

W ciągu ponad 20-letniej kariery Winer zajmował wysoko postawione stanowiska na skalę międzynarodową w wielu przedsiębiorstwach diagnostycznych i farmaceutycznych, w tym AbbVie, Inc., Abbott Laboratories i Pfizer. Przewodził pomyślnym debiutom i zarządzał wzrostem popularnych linii produktów, w tym Celebrex i Humira w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i Japonii. W ciągu niemal 10 lat w Abbott Winer zarządzał działalnością diagnostyczną firmy w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej przed awansem na dyrektora Abbott Japan, największej spółki stowarzyszonej firmy poza USA. Poza osiągnięciem znaczącego wzrostu Winer był niezbędny w uzyskaniu przez spółkę wyróżnienia najlepszego miejsca pracy przez trzy lata z rzędu. Winer piastował stanowisko po zaplanowaniu i przeprowadzeniu wydzielenia działalności farmaceutycznej Abbott w Japonii i uformowaniu AbbVie.

– Połączenie doświadczenia diagnostycznego i międzynarodowego Gary'ego jest właśnie tym, czego Orgentec potrzebuje. Z przyjemnością wykorzystamy korzyści płynące z jego wieloletniego doświadczenia w branży do budowy i wzmocnienia globalnego zasięgu Orgentec, powiększenia bazy produktów i rozbudowania unikalnego menu testów diagnostycznych wspierających ośrodki opieki zdrowotnej na całym świecie w diagnozowaniu rzadkich chorób i przypadłości – skomentował Scott Garrett, przewodniczący rady Orgentec.

Założona w 1988 r. firma Orgentec jest uznanym liderem na rynku diagnostyki specjalistycznej obsługującym szpitale i laboratoria referencyjne w Europie i USA, a także na wschodzących rynkach w Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Po nawiązaniu współpracy z inwestorem strategicznym w sektorze służby zdrowia Water Street Healthcare Partners w 2014 r. firma Orgentec poszerzyła globalny zasięg i ofertę do ponad 300 testów przez połączenie naturalnych inicjatyw i przejęć. Inwestor Water Street współpracował z zespołem kierowniczym Orgentec w procesie rekrutacji Winera w celu dalszej realizacji strategicznej ekspansji firmy.

– Z przyjemnością dołączę do Orgentec w tak ważnym dla ewolucji firmy momencie, kiedy staje się światowej klasy dostawcą diagnostyki specjalistycznej. Chcę podziękować Water Street i radzie firmy za pokładane we mnie zaufanie w zakresie kontynuacji pracy mojego poprzednika, Jima Widergrena – skomentował Winer. – Nie mogę doczekać się pracy z tak wspaniałym zespołem profesjonalistów w całej firmie w celu dalszego poszerzania oferty, zwłaszcza linii produktów Alegria z własnym zestawem testów na choroby zakaźne i autoimmunologiczne – dodał nowy prezes.

Poza mianowaniem na stanowisko prezesa i głównego dyrektora wykonawczego Winer dołączy także do rady dyrektorów Orgentec. Jim Widergren będzie nadal przewodził Corgenix, amerykańskiej spółce podległej Orgentec i będzie także zasiadał w radzie dyrektorów Orgentec.

O Orgentec

Firma ORGENTEC Diagnostika z siedzibą w Moguncji w Niemczech ma w swojej ofercie jeden z najbardziej kompleksowych w branży portfelów diagnostyki autoimmunologicznej i układu krążenia z dodatkowym doświadczeniem w testach na choroby zakaźne i funkcjonowania organów. Automatyczny instrument do serologii chorób autoimmunologicznych i zakaźnych Alegria® umożliwia laboratoriom przeprowadzanie wielu testów i zwracanie wyników przy jak najniższych kosztach. Firma ma oddziały w Austrii, Francji, USA, Chinach i na Węgrzech, a także dysponuje międzynarodową siecią partnerów dystrybucyjnych. Produkty ORGENTEC działają na rzecz pacjentów w ponad 100 krajach na całym świecie. Orgentec to spółka należąca do Water Street Healthcare Partners, inwestora strategicznego specjalizującego się w branży opieki zdrowotnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie orgentec.com.

