Orgentec Diagnostika nomme le leader mondial du secteur des soins de santé Gary Winer au poste de président et chef de la direction

MAYENCE, Allemagne, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Orgentec Diagnostika, une société leader dans le secteur des diagnostics spécialisés, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé Gary Winer au poste de président et chef de la direction, avec effet immédiat. M. Winer tirera parti de son expérience de leader mondial dans le secteur des soins de santé pour renforcer la croissance à long terme d'Orgentec ainsi que sa position de principal fournisseur mondial de tests de diagnostic spécialisés pour les maladies auto-immunes et infectieuses.

Au cours de ses plus de 20 ans de carrière, M. Winer a occupé des postes de direction à l'échelle internationale au sein de nombreuses entreprises pharmaceutiques et de diagnostic, notamment AbbVie, Inc., Abbott Laboratories et Pfizer. Il a été à l'origine de lancements réussis et de la croissance de lignes de produits à succès, notamment Celebrex et Humira, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et au Japon. Au cours des près de 10 années qu'il a passées chez Abbott, Gary Winer a dirigé les activités de diagnostic de la société aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, avant d'être promu à la tête d'Abbott Japan, la plus grande filiale de la société hors des États-Unis. En plus d'avoir stimulé une forte croissance, M. Winer a joué un rôle déterminant en aidant l'entreprise à décrocher le titre de « meilleur lieu de travail » trois années de suite. Il a conservé ce poste de direction après avoir planifié et mise en œuvre la séparation des activités pharmaceutiques d'Abbott au Japon et créé AbbVie.

« La somme des expériences de Gary en matière de diagnostic et à l'international en fait le partenaire idéal pour Orgentec. Nous sommes ravis de tirer parti de ses années d'expérience et de ses connaissances approfondies du secteur afin de renforcer et d'élargir la portée mondiale d'Orgentec, son importante base d'instruments en place et sa gamme unique de tests de diagnostic dans le but d'aider des prestataires de soins de santé du monde entier à identifier des affections et maladies rares. », a déclaré Scott Garrett, président du conseil d'administration d'Orgentec.

Fondé en 1988, Orgentec est un leader établi sur le marché des diagnostics spécialisés, au service d'hôpitaux et de laboratoires de référence en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Depuis son partenariat en 2014 avec l'investisseur stratégique du secteur de la santé Water Street Healthcare Partners, Orgentec a étendu son empreinte mondiale et sa gamme de plus de 300 tests grâce à une combinaison d'initiatives organiques et d'acquisitions. Water Street a travaillé avec l'équipe de direction d'Orgentec pour recruter M. Winer afin de poursuivre son expansion stratégique.

« Je suis ravi de rejoindre Orgentec à ce moment crucial de l'évolution de la société, qui est en passe de devenir un fournisseur de solutions de diagnostic spécialisées de calibre mondial. Je tiens à remercier Water Street et le conseil d'administration pour la confiance qu'ils ont placée en moi pour bâtir sur les bases solides établies par mon prédécesseur, Jim Widergren », a déclaré M. Winer, « Je suis impatient de travailler avec l'équipe exceptionnelle de professionnels de l'ensemble de la société afin de continuer à élargir notre offre de produits, en particulier les produits Alegria et leur gamme exclusive de tests pour maladies auto-immunes et infectieuses. »

Outre sa nomination au poste de président et chef de la direction, M. Winer intégrera le conseil d'administration d'Orgentec. Jim Widergren demeurera à la tête de Corgenix, la filiale commerciale américaine d'Orgentec, et continuera également de siéger au conseil d'administration d'Orgentec.

A propos d'Orgentec

ORGENTEC Diagnostika, dont le siège social est situé à Mayence, en Allemagne, jouit de l'un des portefeuilles les plus complets du secteur en matière de diagnostics de maladies auto-immunes et cardiovasculaires dotés d'atouts supplémentaires en matière de dépistage de maladies infectieuses et de test de fonctionnement des organes. Alegria®, un instrument automatisé utilisé pour la sérologie de maladies auto-immunes et infectieuses, permet aux laboratoires de réaliser plusieurs analyses et d'obtenir des résultats plus rapides à un coût minimal. Avec des filiales en Autriche, en Hongrie, en France, aux États-Unis et en Chine, ainsi qu'un réseau mondial de partenaires de distribution établi, les produits d'ORGENTEC bénéficient à des patients de plus de 100 pays à travers le monde. Orgentec est une société de Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique axé exclusivement sur le secteur des soins de santé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site orgentec.com.

