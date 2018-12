Оргкомитет недавно завершившейся Китайской международной выставки импортных товаров и услуг объявил о начале приема заявок на участие в следующей сессии мероприятия

Экспозиция CIIE 2019 будет разделена на пять тематических категорий:

1. Оборудование: промышленные роботы, обработка и формовка материалов, воздушное и аэрокосмическое оборудование, энергетические технологии, транспорт, комплексные решения, автоматизация, IC-чипы, строительная техника;

2. Потребительские инновации, включая:

Высокие технологии в повседневной жизни: решения и оборудование для «умного дома», сервисные роботы, онлайн-развлечения, портативная электроника, HD-дисплеи, спортивные технологии и т.д.;

Качество жизни: косметика, товары для детей, спортивное оснащение, продукты для активного отдыха, корма и товары для домашних животных, аксессуары, игрушки, подарки и изделия художественных промыслов, мебель и изделия для дома, одежда, чемоданы и сумки, обувь, ювелирные изделия и т.д.;

Автомобили: высококлассные авто, транспорт на инновационных источниках энергии, автомобильный дизайн, концепт-кары, технологии интеллектуального вождения, автомобильные компоненты, оборудование для технического обслуживания транспортных средств;

3. Продукты питания: фрукты и овощи, мясная продукция, морепродукты, напитки, молочные продукты, сельскохозяйственная продукция и т.д.;

4. Медицина и здравоохранение: изделия медицинского назначения, фармацевтические препараты, товары для здоровья и профилактики, космецевтика, средства ухода за пожилыми людьми, фармацевтическое оборудование, исследовательская техника и сервисы и т.д.;

5. Сфера услуг: финансовые услуги, логистика, культура и туризм, образование и прочие сервисы.

Выставка CIIE 2018, проводившаяся Министерством коммерции КНР совместно с Народным правительством Шанхая, привлекла внимание 390 высокопоставленных чиновников иностранных правительств (на уровне не ниже заместителя министра). В рамках мероприятия состоялось 11 двусторонних встреч, ознаменовавших начало нового этапа к китайской политике открытости. Экспозиция шестидневной выставки была разделена на шесть тематических категорий, а общая стоимость заключенных торговых сделок составила 57,83 млрд долл. США.

В CIIE 2018 приняли участие свыше 220 компаний из списка Fortune 500 и ведущих предприятий из различных отраслей промышленности и бизнеса. Экспоненты представили более 50 000 товаров, а для 500 новых продуктов и технологий выставка и вовсе стала дебютной.

В дополнение к основной экспозиции оргкомитет CIIE 2018 провел свыше 370 сопутствующих мероприятий для участников и покупателей. Особенно успешными стали встречи по установлению бизнес-компаний, в рамках которых 1 178 экспонентов и 2 462 покупателя из 82 стран и регионов мира имели возможность пообщаться друг с другом. Результатом этих встреч стало заключение 657 сделок, а еще 601 потенциальных транзакций ожидают дальнейших переговоров.

О Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo)

Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (CIIE) организуется Оргкомитетом и компанией National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd. при совместной спонсорской поддержке Министерства коммерции КНР и Народным правительством г. Шанхай. Выставка станет первым мероприятием такого типа, пользующимся поддержкой таких международных организаций, как ВТО, ЮНКТАД и ЮНИДО.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.ciie.org/zbh/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/795773/China_International_Import_Expo.jpg

Related Links

https://www.ciie.org/zbh/en/



SOURCE China International Import Expo