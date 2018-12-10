Оргкомитет недавно завершившейся Китайской международной выставки импортных товаров и услуг объявил о начале приема заявок на участие в следующей сессии мероприятия

Расценки на участие в выставке в будущем году установлены на уровне 300 долл. США (2 000 юаней) за квадратный метр внутренних выставочных площадей или 3 000 долл. США (20 000 юаней) за стандартный стенд. Для участников, желающих представить свою продукцию на открытых площадках выставки, составит 200 долл. США (1 300 юаней) за квадратный метр. Заявки от желающих принять участие в CIIE 2019 принимаются до 30 апреля 2019 года. Компании, подписавшие договор участия до 31 января 2019 года и внесшие предоплату в размере не менее 50%, получат 20% скидку.

Экспозиция CIIE 2019 будет разделена на пять тематических категорий:

1. Оборудование: промышленные роботы, обработка и формовка материалов, воздушное и аэрокосмическое оборудование, энергетические технологии, транспорт, комплексные решения, автоматизация, IC-чипы, строительная техника;

2. Потребительские инновации, включая:

Высокие технологии в повседневной жизни: решения и оборудование для «умного дома», сервисные роботы, онлайн-развлечения, портативная электроника, HD-дисплеи, спортивные технологии и т.д.;

Качество жизни: косметика, товары для детей, спортивное оснащение, продукты для активного отдыха, корма и товары для домашних животных, аксессуары, игрушки, подарки и изделия художественных промыслов, мебель и изделия для дома, одежда, чемоданы и сумки, обувь, ювелирные изделия и т.д.;

Автомобили: высококлассные авто, транспорт на инновационных источниках энергии, автомобильный дизайн, концепт-кары, технологии интеллектуального вождения, автомобильные компоненты, оборудование для технического обслуживания транспортных средств;

3. Продукты питания: фрукты и овощи, мясная продукция, морепродукты, напитки, молочные продукты, сельскохозяйственная продукция и т.д.;

4. Медицина и здравоохранение: изделия медицинского назначения, фармацевтические препараты, товары для здоровья и профилактики, космецевтика, средства ухода за пожилыми людьми, фармацевтическое оборудование, исследовательская техника и сервисы и т.д.;

5. Сфера услуг: финансовые услуги, логистика, культура и туризм, образование и прочие сервисы.

Выставка CIIE 2018, проводившаяся Министерством коммерции КНР совместно с Народным правительством Шанхая, привлекла внимание 390 высокопоставленных чиновников иностранных правительств (на уровне не ниже заместителя министра). В рамках мероприятия состоялось 11 двусторонних встреч, ознаменовавших начало нового этапа к китайской политике открытости. Экспозиция шестидневной выставки была разделена на шесть тематических категорий, а общая стоимость заключенных торговых сделок составила 57,83 млрд долл. США.

В CIIE 2018 приняли участие свыше 220 компаний из списка Fortune 500 и ведущих предприятий из различных отраслей промышленности и бизнеса. Экспоненты представили более 50 000 товаров, а для 500 новых продуктов и технологий выставка и вовсе стала дебютной.

В дополнение к основной экспозиции оргкомитет CIIE 2018 провел свыше 370 сопутствующих мероприятий для участников и покупателей. Особенно успешными стали встречи по установлению бизнес-компаний, в рамках которых 1 178 экспонентов и 2 462 покупателя из 82 стран и регионов мира имели возможность пообщаться друг с другом. Результатом этих встреч стало заключение 657 сделок, а еще 601 потенциальных транзакций ожидают дальнейших переговоров.

О Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo)

Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (CIIE) организуется Оргкомитетом и компанией National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd. при совместной спонсорской поддержке Министерства коммерции КНР и Народным правительством г. Шанхай. Выставка станет первым мероприятием такого типа, пользующимся поддержкой таких международных организаций, как ВТО, ЮНКТАД и ЮНИДО.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.ciie.org/zbh/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/795773/China_International_Import_Expo.jpg

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https://www.ciie.org/zbh/en/



SOURCE China International Import Expo