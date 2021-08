Ori et KX offrent une analyse en continu en temps réel avec des performances sans précédent grâce à la technologie Telco Edge

LONDRES, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- Ori Industries, la société d'infrastructure edge computing mondiale, s'est associée à KX , un leader mondial de l'analyse de flux en temps réel, pour fournir une solution d'analyse de flux à latence ultra-faible pour les dispositifs périphériques, en tirant parti des réseaux de télécommunication de niveau 1 pour se rapprocher des utilisateurs d'applications.

L'intégration de la plate-forme Global Edge d'Ori (OGE) et du logiciel d'analyse en continu de KX, leader sur le marché, permet une analyse en continu et en temps réel à la périphérie, ce qui augmente considérablement la vitesse à laquelle les données peuvent être analysées tout en réduisant la quantité de données qui doivent être envoyées dans le cloud pour être traitées.

KX et Ori travaillent actuellement avec BT Innovation Labs afin de regrouper la solution pour les entreprises clientes de BT.

Pour les organisations qui exploitent un environnement informatique distribué mais qui ne peuvent ou ne veulent pas encore migrer leurs systèmes vers le cloud computing, cette approche offre tous les avantages de gestion et d'évolutivité du cloud computing sans les risques associés en termes de latence, de fiabilité, de sécurité et de coût. La solution combinée permet une mise à l'échelle automatisée via Kubernetes et l'autoréparation des charges de travail, avec un ensemble standardisé d'API pour faciliter l'utilisation.

La capacité à pousser des événements en temps réel vers les systèmes en aval est parfaitement adaptée aux cas d'utilisation où des architectures IoT ou Mobile Edge Compute (MEC) à grande échelle fonctionnent sur plusieurs infrastructures, environnements et géographies, comme les véhicules autonomes, la maintenance prédictive, les villes intelligentes et les jeux mobiles, ainsi que d'autres applications d'entreprise privées et sécurisées à haute performance et faible latence pour les infrastructures industrielles et critiques.

Andy Corston-Petrie, directeur principal de la recherche sur les réseaux centraux mobiles chez BT, a déclaré : « Les entreprises s'appuient de plus en plus sur des solutions sensibles à la latence qui fonctionnent sur place ou dans le cloud. Avec une offre de périphérie privée, nous pouvons débloquer la périphérie pour nos entreprises clientes qui ont besoin d'une prise de décision rapide et sécurisée dans des environnements très réglementés ou fermés. »

Les entreprises de télécommunications de niveau 1 comme BT évaluent le potentiel de l'informatique de périphérie et trouvent les opportunités, les compromis et les exigences qui permettront de débloquer différents modèles commerciaux à la périphérie, car elles cherchent à offrir les avantages du cloud computing avec la fiabilité et les performances de la périphérie pour leurs entreprises clientes.

Corston-Petrie a ajouté : « Avec Ori Industries et KX, nous voyons des partenaires qui peuvent exploiter ce potentiel. Ensemble, nous pouvons permettre aux entreprises clientes d'exploiter les données sur site et de les analyser à la source, réduisant ainsi le temps nécessaire à la prise de décisions critiques. »

Douglas Mancini, directeur commercial d'Ori Industries, a déclaré : « En associant l'une des solutions d'analyse de flux les plus rapides du secteur à notre pile de livraison à faible latence, nous permettons aux opérateurs de télécommunications d'exploiter leurs réseaux comme jamais auparavant, ouvrant ainsi la véritable promesse de la 5G. »

Paul Hollway, responsable des partenariats chez KX, a déclaré : « Nous savons, grâce à nos propres recherches, que la réduction de la fenêtre de prise de décision à l'aide de l'analyse des données en temps réel devient une exigence critique pour de plus en plus d'organisations dans tous les secteurs industriels. Nous sommes ravis de travailler avec Ori pour offrir cette capacité via sa plate-forme. »

À propos d'Ori Industries

Ori Industries construit le plus grand cloud distribué en périphérie au monde, qui permet aux opérateurs de télécommunications d'exploiter les avantages de leur réseau et d'accélérer l'exécution des applications. Les plates-formes d'Ori connectent de manière transparente les développeurs et les entreprises aux réseaux de communication locaux, régionaux et mondiaux les plus performants, offrant un coût, des performances et une sécurité sans précédent au niveau de la périphérie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ori.co.

À propos de KX :

KX, la technologie de pointe en matière d'intelligence continue en temps réel, fait partie de First Derivatives plc, un groupe d'entreprises axées sur les données qui exploitent la valeur de l'intuition, du recul et de la prévision pour faire progresser les organisations. KX Streaming Analytics, fondée sur la base de données de séries temporelles kdb+, est une plateforme de premier plan alliant intelligence opérationnelle, analyse en mémoire, analyse en continu et calcul haute performance. Cette plateforme offre la meilleure performance et la meilleure flexibilité possible pour des analyses et des applications à grand volume et à forte intensité de données dans de multiples industries. Le groupe compte 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique et emploie plus de 2 500 personnes dans le monde.

SOURCE Ori Industries