Ori Industries s'associe à EdgeConneX pour étendre son empreinte cloud globale fédérée en Europe

AMSTERDAM, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- EdgeConneX®, pionniers des Edge Data Centers, et Ori Industries, la société à l'origine de la plateforme Edge Cloud OGE (Ori Global Edge), posent les bases pour l'arrivée d'une nouvelle génération de services Internet des Objets (IdO), 5G, de jeux et autres services dépendant de la périphérie en Europe. Ori va déployer sa plateforme en périphérie globale dans trois EdgeConneX Edge Data Centers à Amsterdam, Munich et Varsovie. Ce partenariat résoudra les nombreux problèmes qu'affrontent les développeurs lorsqu'ils essaient d'accéder, d'orchestrer, de calculer, de stocker et de mettre en réseau les ressources qui existent sur les réseaux distribués à travers différents fournisseurs.

Les développeurs pourront exploiter la plateforme logicielle indépendante de l'infrastructure d'Ori, déployée dans les centres de données EdgeConneX, pour placer les charges de travail en toute transparence le long d'un spectre allant du nuage à la périphérie du réseau. En s'associant à des fournisseurs de services de communication (FSC), des entreprises, des nuages privés et publics, et des villes intelligentes, Ori combine de multiples ressources informatiques en un nuage fédéré que les développeurs peuvent utiliser pour livrer les applications du futur.

« Nous considérons que la façon dont le logiciel et l'infrastructure physique interagissent doit être autonome, intelligente et flexible », déclare Mahdi Yahya, PDG d'Ori Industries. « La prochaine génération de nuage est propulsée par la collaboration. Mais il existe actuellement une fossé entre les besoins des développeurs TI et les modèles d'entreprise des ORM et des autres sociétés de télécommunications. Notre technologie fusionne les deux et crée un écosystème qui donne aux fournisseurs d'infrastructure les outils nécessaires pour transformer leur empreinte en nuages en périphérie distribués, immédiatement prêts pour piloter des applications de façon rapide, flexible et intelligente. Grâce à EdgeConneX, nous étendons notre empreinte à travers l'Europe et les fournisseurs de nouvelles infrastructures afin d'aider un nombre croissant de développeurs à construire les applications sensibles à la latence passionnantes de demain. »

« Nous sommes heureux d'ajouter Ori Industries à notre écosystème croissant de fournisseurs et d'activateurs cloud qui fournissent un mix de services le plus près possible de l'utilisateur final », ajoute Dick Theunissen, directeur général d'EdgeConneX pour l'EMEA. « Les développeurs d'Amsterdam, de Munich et de Varsovie peuvent accéder localement à la plateforme d'Ori avec les services de nos centres de données à la périphérie. Les développeurs doivent pouvoir dicter où se trouve leur périphérie et simplifier le déploiement des charges de travail parmi les emplacements distribués. C'est exactement ce que permet le déploiement d'Ori dans nos centres de données et comment EdgeConneX peut habiliter la périphérie pour les fournisseurs de services en nuage. »

Pour en savoir plus sur EdgeConneX et ses solutions d'infrastructure en périphérie de réseau de pointe et étendre et améliorer l'accès aux données, aux contenus et aux communications n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle échelle, visitez edgeconnex.com ou envoyez un e-mail à info@edgeconnex.com .

Pour en savoir plus sur Ori Industries et son nuage en périphérie global, visitez ori.co ou envoyez un e-mail à hello@ori.co.

À propos d'Ori Industries:

Ori Industries construit la prochaine génération d'infrastructure d'informatique en nuage. Sa plateforme permet aux développeurs d'applications d'accéder en toute transparence à des milliers de ressources informatiques à la périphérie qui sont hautement disponibles et largement distribuées sur de multiples zones géographiques, propulsant ainsi un futur intelligent, immersif et autonome.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ori.co

À propos d'EdgeConneX :

EdgeConneX propose une gamme complète de solutions pour centres de données à l'échelle mondiale, de l'hyperlocal à l'hyperscale, des aménagements sur mesure aux aménagements sur commande. travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour leur permettre de choisir l'emplacement, l'échelle et le type d'installation adaptés. Synonyme de flexibilité, de connectivité, de proximité et de valeur ajoutée, EdgeConneX est un leader mondial des services de centres de données personnalisés pour un portefeuille divers d'industries: contenu, cloud, réseaux, jeux, automobile, SaaS, IdO, HPC, sécurité, etc.

Empower Your Edge® avec EdgeConneX. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edgeconnex.com.

