-Las empresas de bienes de consumo publican orientaciones prácticas sobre el reembolso de los honorarios de contratación pagados por los trabajadores

Las empresas miembros de Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour y AIM-Progress publican una guía paso a paso para el reembolso de las comisiones de contratación pagadas por los trabajadores

Alrededor de una quinta parte de todas las personas sometidas a explotación laboral forzosa en la economía privada se encuentran en situación de servidumbre por deudas, que puede deberse al pago de comisiones de contratación

La nueva Guía está diseñada para ser utilizada por todos los empleadores a lo largo de la cadena de valor de los bienes de consumo

PARÍS y ÁMSTERDAM, 28 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Consumer Goods Forum (CGF) Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour (HRC) , en asociación con AIM-Progress , ha lanzado hoy la nueva "Guidance on the Repayment of Worker-paid Recruitment Fees and Related Costs" para apoyar la acción de las empresas en torno al tema de los honorarios de contratación pagados por los trabajadores. Dado que los trabajadores de las cadenas de suministro mundiales -en particular los trabajadores migrantes- pueden verse obligados a pagar tasas a las agencias de contratación para conseguir un empleo, corren el riesgo de caer en la servidumbre por deudas, lo que puede dar lugar a casos de trabajo forzoso. Según la International Labour Organization (ILO) , alrededor de una quinta parte de las personas sometidas a explotación laboral forzosa en la economía privada se encuentran en situación de servidumbre por deuda.

Esta Guía pretende ser una herramienta práctica para que todas las empresas ayuden a garantizar que sus prácticas de contratación y empleo respeten los Principios Industriales Prioritarios (PIP) del CGF, que se lanzaron en 2017 y definen las prácticas de empleo más comunes, aunque problemáticas, que pueden dar lugar a casos de trabajo forzoso. Los PIPs establecen que:

Todo trabajador debe tener libertad de movimiento.

Ningún trabajador debe pagar por un trabajo.

Ningún trabajador debe ser endeudado u obligado a trabajar

La Guía de hoy es una poderosa herramienta para ayudar a las empresas a respetar estos Principios, especialmente el segundo -ningún trabajador debe pagar por un trabajo-, así como el Principio de que el empleador paga, en sus prácticas de empleo. La Guía está diseñada para ser actualizadas a medida que evoluciona el panorama mundial de la sostenibilidad, las empresas mejoran sus sistemas de diligencia debida en materia de derechos humanos (HRDD) y más actores se someten al proceso de reparación. Con sus directrices paso a paso sobre cómo reembolsar a los trabajadores los honorarios de contratación y los costes relacionados, el HRC y AIM-Progress invitan a todos los actores relevantes de diferentes sectores a utilizar esta Guía como herramienta para reforzar su enfoque de HRDD, especialmente en las áreas donde los honorarios de contratación son una práctica común, para garantizar la contratación responsable de trabajadores en todo el mundo .

La Guía se dio a conocer durante una sesión annual de la Sustainable Retail Summit de CGF sobre "Acción de la industria en materia de contratación responsable para luchar contra el trabajo forzoso", en la que participaron Didier Bergeret, The Consumer Goods Forum; Heidi Koester Oliveira, Mars, Inc.; Anbinh X. Phan, Walmart; Benjamin Gatland, The Heineken Company; y Rosey Hurst, Impactt. La Guía se deriva y se alinea con los "Principios y Directrices para el Reembolso de los Honorarios de Contratación de Trabajadores Migrantes y Costes Relacionados" de Impactt.

Como una iniciativa de 30 de los mayores fabricantes y minoristas de bienes de consumo del mundo, HRC se compromete a ayudar a conseguir unas condiciones de trabajo justas y decentes en todo el mundo, erradicando el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro. El trabajo de HRC continúa la larga historia de compromiso de CGF en el tema del trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro de bienes de consumo, basándose en la Resolución Social de CGF sobre el Trabajo Forzoso, la primera de su clase en la industria; sus Principios Industriales Prioritarios; y las relaciones en curso con las principales partes interesadas en la industria.

AIM-PROGRESS es una iniciativa mundial de fabricantes de bienes de consumo de alta rotación y sus proveedores comunes con la misión de influir positivamente en la vida de las personas y garantizar el respeto de los derechos humanos, al tiempo que aportamos valor a nuestros miembros y a sus cadenas de suministro. Esto se lleva a cabo a través de cuatro áreas: las prioridades en materia de derechos humanos y los respectivos grupos de trabajo, los centros regionales, el flujo de trabajo de reconocimiento mutuo para crear sinergias en los enfoques, y el flujo de trabajo de desarrollo de capacidades para dotar a nuestros miembros de conocimientos y capacidad para ejecutar sólidos programas de abastecimiento responsable y sostenible.

Didier Bergeret, director de Sostenibilidad de CGF, dijo: "Con la publicación por parte de ILO de nuevos cálculos sobre la esclavitud moderna que muestran que hay más personas en todo el mundo en casos de trabajo forzoso en comparación con 2016, todos los empleadores tienen la responsabilidad de intensificar las acciones para garantizar que sus trabajadores sean contratados y empleados de forma justa. Esta Guía ofrece consejos paso a paso a las empresas sobre cómo abordar el importante tema de las tarifas de contratación".

Louise Herring, directora ejecutiva de AIM-Progress, dijo: "La contratación responsable es un punto central del trabajo de AIM-Progress y de sus miembros en materia de derechos humanos. Reconocemos que proporcionar orientación práctica, junto con apoyo práctico, a los proveedores e intermediarios de contratación es fundamental para mejorar las prácticas de la cadena de suministro. Esperamos que esta Guía apoye una mayor colaboración entre los socios de la cadena de suministro para remediar y abordar las causas fundamentales de los honorarios de contratación".

Heidi Koester Oliveira, directora global, impacto social, Mars, dijo: "La contratación responsable no es la norma en ciertas cadenas de suministro mundiales, y por eso Mars está trabajando con las principales marcas y minoristas para cambiar los sistemas, apoyar a los proveedores y demostrar que el progreso es posible. Creemos que los trabajadores vulnerables pueden ser contratados de forma responsable -sin tener que soportar honorarios y gastos- cuando el verdadero coste de la contratación se comparte en toda la cadena de valor. Esta Guía puede ayudar a las empresas a hacer frente a las comisiones de contratación cuando se identifiquen, de modo que podamos avanzar para centrarnos en la defensa del gobierno y en nuevos sistemas, controles y palancas comerciales para eliminar esta práctica".

Rachel Cowburn-Walden, directora global de sostenibilidad, derechos humanos, Unilever, dijo: "Unilever apoya el lanzamiento de esta Guía que incluye medidas prácticas que, cuando se apliquen, ayudarán a los trabajadores, reducirán los riesgos empresariales y crearán una industria de la contratación más responsable".

Rosey Hurst, fundadora de Impactt, dijo: "Acogemos con satisfacción el lanzamiento de esta Guía, que tiene el potencial de impulsar el remedio a escala en las cadenas de suministro mundiales y contribuir de forma significativa a reducir la servidumbre por deudas y a devolver cientos de millones de dólares a los trabajadores que han pagado tasas".

La guía completa está disponible aquí . Para saber más sobre el trabajo de HRC, visite www.tcgfsocial.com.

Acerca de la Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour

La CGF Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour (HRC) es una coalición de acción dirigida por el consejero delegado del Consumer Goods Forum. Como iniciativa de 30 de las mayores empresas de bienes de consumo del mundo, HRC se compromete a ayudar a conseguir unas condiciones de trabajo justas y decentes en todo el mundo, erradicando el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro. El trabajo de HRC continúa la larga historia de compromiso de CGF en el tema del trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro de bienes de consumo, basándose en la Resolución Social de CGF sobre el Trabajo Forzoso, la primera de su clase en la industria; sus Principios Industriales Prioritarios, y las relaciones en curso con las principales partes interesadas en la industria. Para más información sobre HRC, visite www.tcgfsocial.com.

Acerca del Consumer Goods Forum

El Consumer Goods Forum ("CGF") es una red industrial global y paritaria impulsada por sus miembros para fomentar la adopción global de prácticas y normas que sirvan a la industria de bienes de consumo en todo el mundo. Reúne a los consejeros delegados y a la alta dirección de unos 400 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otras partes interesadas de 70 países, y refleja la diversidad del sector en cuanto a geografía, tamaño, categoría de producto y formato. Sus empresas miembros tienen unas ventas combinadas de 3,5 billones de euros y emplean directamente a casi 10 millones de personas, con otros 90 millones de puestos de trabajo relacionados a lo largo de la cadena de valor. Está gobernada por su Consejo de Administración, compuesto por más de 55 consejeros delegados de fabricantes y minoristas. Para más información, visite: www.theconsumergoodsforum.com .

