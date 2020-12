Origem Invest, de Porto Alegre, novo escritório do Safra Invest

Thiago Hoffmann, sócio-fundador da Origem Invest, diz que o Safra Invest é o parceiro com a sinergia que eles buscavam. "Queríamos uma solução completa. Assim, conseguimos dar o atendimento private que nos propomos aos nossos clientes. Além de todos os serviços bancários, através do Safra Invest conseguimos ter acesso aos melhores produtos de investimentos do mercado, bem como uma proximidade muito grande com a Safra Asset e Tesouraria". Segundo Hoffmann, a chancela do "selo" de Especialista Safra é um ponto muito importante para o negócio. O Safra só concede este selo após rigorosa avaliação dos pretendentes a parceiros.

A Origem Invest tem como sócios fundadores executivos com experiência em gestão financeira nos mais variados segmentos. Liderando suas empresas, eles construíram relacionamentos sólidos, nos quais prezam as soluções personalizadas e adequadas para cada momento do mercado. "O conhecimento e a confiança acumulados se tornaram referência nos nossos meios de convívio. Sem jamais perder o foco com o cuidado e o zelo pelo patrimônio dos clientes, aumentamos nossa carteira, nosso escopo de atuação e nossa equipe de profissionais", destacou.

Ele conta, ainda, que desde o início buscavam a diferenciação em relação ao mercado. "Nossa empresa tem como foco clientes private e corporate, sempre buscando excelência no atendimento com assessores qualificados para poder oferecer uma visão completa às pessoas. Nosso objetivo é acompanhar a vida financeira delas em todas as etapas, adequando investimentos a objetivos e apresentando sempre, de forma clara e transparente, as melhores soluções em todos os segmentos financeiros". Hoffmann disse estar muito animado com a parceria e que já ensaiam a abertura de novas filias no Rio Grande do Sul.

