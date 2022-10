ORIGINA GEWINNT HÖCHSTE AUSZEICHNUNGEN BEIM SAINSBURY'S TECH SUPPLIER DAY

Die prestigeträchtige Auszeichnung würdigt Originas konsequente Ausrichtung darauf, Unternehmen zu ermöglichen, IT-Budgets dort zu investieren, wo sie am wichtigsten sind

LONDON, 26. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Origina, der führende Drittanbieter von Software-Support und -Wartung, wurde auf dem Sainsbury's Tech Supplier Day 2022 als Gesamtsieger in der Kategorie „Save to Invest" ausgezeichnet. Sainsbury's ist der zweitgrößte Einzelhändler im Vereinigten Königreich mit über 1.400 Filialen und einer großen digitalen Präsenz. Diese Auszeichnung unterstreicht die mehr als fünf Jahre andauernde strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.

The Origina team receives ‘Save to Invest’ Award at Sainsbury’s Tech Supplier Day

Mit der Auszeichnung „Save to Invest" wird das Engagement von Origina gewürdigt, unabhängigen Support auf Expertenebene zu leisten, damit die Software von IBM und HCL gut gewartet wird, sicher ist und in der Unternehmensumgebung effizient arbeitet. Origina kümmert sich um die Interoperabilität, die Lizenzierung und die Sicherheit durch sein globales Team unabhängiger IBM- und HCL-Experten, so dass die Kunden ihre Zeit, ihre Ressourcen und ihr Budget darauf verwenden können, ihre technischen Initiativen voranzubringen. Diese Einsparungen und Unterstützung ermöglichen es Sainsbury's zu investieren und seine strategischen Prioritäten zu erreichen, die seinen Kunden helfen, für weniger Geld gut zu leben.

Tomás O'Leary, Mitbegründer und CEO von Origina, sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir auf dem Sainsbury's Tech Supplier Day den Preis für den Gesamtsieger in der Kategorie ‚Save to Invest' erhalten haben. Was für ein Ergebnis für das gesamte Origina-Team, das jeden Tag unermüdlich daran arbeitet, einen erstklassigen Service mit einer Concierge-Mentalität zu bieten! Vielen Dank an das Team von Sainsbury's, das unsere engagierte Partnerschaft auf diese Weise gewürdigt hat."

Die Sainsbury's Tech Supplier Awards heben die Leistungen ausgewählter Unternehmen hervor, die jedes Jahr die Initiativen des Technologie-Teams unterstützen. Neben der Kategorie „Save to Invest" werden die Sainsbury's Tech Supplier Awards unter anderem in den Kategorien „Innovation ", „Plan for Better" und „Love to Work" vergeben.

„Was für ein großartiger Erfolg für das gesamte Origina-Team", sagte Brendan Walsh, Chief Revenue Officer bei Origina. „Sainsbury's ist ein langjähriger Kunde und hat durch die Wahl von Origina als IBM- und HCL-Software-Supportpartner von erheblichen Einsparungen profitiert. Wir sind sehr stolz darauf, Sainsbury's als Kunden zu haben, und wir schätzen unsere starke Partnerschaft."

INFORMATIONEN ZU ORIGINA

Origina ist ein globaler Drittanbieter für IBM-Software-Support und -Wartung, der von Gartner immer wieder als kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Software-Mega-Anbietern anerkannt wird. Das Team von mehr als 600 unabhängigen IBM-Produktexperten weltweit arbeitet proaktiv an der Erweiterung, dem Schutz und der Verbesserung aller Versionen der IBM und HCL Passport Advantage Software auf offenen Systemen und Mainframes.

Origina bietet einen maßgeschneiderten, beratenden, unabhängigen IBM-Service, der erstklassigen On-Demand-Support mit fachkundiger Beratung kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, sofortige Kosteneinsparungen zu erzielen, den in traditionellen Systemen gebundenen Wert zurückzugewinnen, das Risiko von Legacy-Umgebungen zu verringern und wertvolle Ressourcen freizusetzen, die sie zur Beschleunigung von Programmen zur digitalen Transformation nutzen können.

Origina wurde 2012 gegründet und unterstützt heute Hunderte von Kunden weltweit, darunter viele Fortune-500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf origina.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1929682/Origina_team_awarded.jpg

