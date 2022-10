ORIGINA REMPORTE LES GRANDS HONNEURS DE LA JOURNÉE DES FOURNISSEURS TECHNOLOGIQUES DE SAINSBURY'S

Cette récompense prestigieuse reconnaît la volonté inébranlable d'Origina de permettre aux entreprises d'investir leurs budgets informatiques là où ils comptent le plus

LONDRES, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Origina, le leader de la maintenance et de l'assistance de logiciels tiers , a été désigné comme le grand gagnant de la catégorie « Save to Invest » lors de la journée des fournisseurs de Sainsbury's Tech 2022. Sainsbury's est le deuxième plus grand détaillant du Royaume-Uni, avec plus de 1 400 magasins et une énorme présence numérique. Ce prix souligne plus de cinq ans de partenariat stratégique entre les deux entreprises.

The Origina team receives ‘Save to Invest’ Award at Sainsbury’s Tech Supplier Day

Le prix « Save to Invest » reconnaît l'engagement d'Origina à fournir un support indépendant et de niveau expert pour maintenir les logiciels IBM et HCL bien entretenus, sécurisés et fonctionnant efficacement dans l'environnement d'une organisation, tout en fournissant un niveau de service inégalé. Origina s'occupe de l'interopérabilité, des licences et de la sécurité grâce à son équipe internationale d'experts indépendants d'IBM et de HCL, afin que les clients puissent consacrer leur temps, leurs ressources et leur budget à faire avancer leurs initiatives technologiques. Ces économies et ce soutien permettent à Sainsbury's d'investir et de réaliser ses priorités stratégiques qui aident ses clients à vivre bien pour moins cher.

Tomás O'Leary, cofondateur et PDG d'Origina, a déclaré : « Je suis ravi d'avoir reçu le prix du grand gagnant de la catégorie 'Save to Invest' lors de la journée des fournisseurs Sainsbury's Tech. Quel résultat pour toute l'équipe d'Origina qui travaille sans relâche chaque jour pour offrir un service de premier ordre dans un esprit de bienveillance et de professionnalisme ! Merci à l'équipe de Sainsbury's de reconnaître ainsi notre partenariat dévoué. »

Les Sainsbury's Tech Supplier Awards mettent en lumière les réalisations d'entreprises sélectionnées qui soutiennent chaque année les initiatives de l'équipe technologique. Outre la catégorie « Save to Invest », les Sainsbury's Tech Supplier Awards sont décernés, entre autres, dans les catégories « Innovation », « Plan for Better » et « Love to Work ».

« Quelle belle réussite pour toute l'équipe d'Origina », a déclaré Brendan Walsh, directeur des revenus chez Origina. « Sainsbury's est un client de longue date et a bénéficié d'économies importantes grâce à Origina, son partenaire de support logiciel IBM et HCL. Nous sommes très fiers d'avoir Sainsbury's comme client, et nous apprécions notre solide partenariat. »

À PROPOS D'ORIGINA

Origina est un fournisseur mondial de services tiers de support et de maintenance des logiciels IBM que Gartner reconnaît régulièrement comme une alternative rentable aux mégafournisseurs traditionnels de logiciels. Son équipe de plus de 600 experts mondiaux indépendants en produits IBM travaille de manière proactive pour étendre, protéger et améliorer toutes les versions des logiciels IBM et HCL Passport Advantage sur les systèmes ouverts et les ordinateurs centraux.

Origina propose un service IBM indépendant, consultatif et sur mesure, qui combine un support à la demande de qualité supérieure et des conseils d'experts pour aider les clients à réaliser des économies immédiates, à récupérer la valeur bloquée dans les systèmes traditionnels, à réduire les risques des environnements hérités et à libérer des ressources précieuses qu'ils peuvent utiliser pour accélérer les programmes de transformation numérique.

Fondée en 2012, Origina soutient aujourd'hui des centaines de clients mondiaux, dont de nombreuses organisations du Fortune 500. Consultez le site origina.com pour en savoir plus.

