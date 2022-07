Originelles Design und hochmoderne Innovationen auf der CIFF Guangzhou, der größten Möbelmesse der Welt

GUANGZHOU, China, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die 49. China International Furniture Fair (Guangzhou) („ CIFF Guangzhou "), die weltweit erste und größte Möbelmesse, die die gesamte Lieferkette repräsentiert, wird in zwei Phasen im China Import and Export Fair Complex in Pazhou, Guangzhou, stattfinden. Die erste Phase ist den Wohnmöbeln gewidmet und findet vom 17. bis 20. Juli statt, während die zweite Phase vom 26. bis 29. Juli stattfindet und Möbel für Büros, öffentliche und gewerbliche Räume präsentiert.