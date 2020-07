Orla Mining nombra a Sean Spraggett como gerente general, Panamá

VANCOUVER, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Orla Mining Ltd. (TSX: OLA) ("Orla" o la "empresa"), a través de su subsidiaria de propiedad total Minera Cerro Quema S.A., se complace en anunciar el nombramiento de Sean Spraggett como gerente general, Panamá, con fecha efectiva el 1 de julio de 2020.

"Estamos entusiasmados por la incorporación de Sean al equipo de Orla. Su vasta experiencia en el país, y de forma más amplia en América Latina, será provechosa para la empresa en momentos en que avanzamos con nuestro proyecto Cerro Quema en Panamá", declaró Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de Orla.

El Sr. Spraggett cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector minero y previamente se desempeñó como gerente de país para Stracon, un contratista minero, y apoyó el desarrollo de la mina Cobre Panamá. También lideró el desarrollo y las operaciones de la mina Constancia en Perú para Norsemont Mining antes de su adquisición por Hudbay Minerals. El Sr. Spraggett aporta a Orla experiencia en el diseño, la construcción y las operaciones de minas. Ha gestionado proyectos y estudios en Yanacocha, Cerro Corona, Río Blanco, Marcobre, La Granja, Cerro Verde y Toquepala, entre otros. Tiene un título de Ingeniería Geológica concedido por la Universidad de New Brunswick.

Orla permanece enfocada en el avance de su proyecto Cerro Quema este año. Entre los trabajos claves programados están el Estudio de prefactibilidad para el proyecto de óxido Cerro Quema, la continuación de la exploración en áreas objetivo para óxido y sulfuro con 4.000 metros de perforación planificados para 2020, y la terminación de un estimado de recursos minerales en el nuevo descubrimiento de sulfuro de cobre-oro Caballito. El gobierno de Panamá ha comenzado el proceso de reapertura de la economía y el 1 de junio comenzó la etapa 2 de un plan que contempla 6 etapas. Luego de presentar sus protocolos relacionados con el COVID-19 para la reanudación de las actividades laborales ante los Ministerios de Salud, Comercio y Trabajo el 8 de junio, Cerro Quema recibió permiso para el incremento gradual de sus operaciones. La empresa no ha dejado de pagar a sus trabajadores y de apoyar a las comunidades locales. La empresa se encuentra a la espera de la aprobación por parte del gobierno de Panamá de las solicitudes de permiso medioambiental y de concesión minera presentadas previamente.

Acerca de Orla Mining Ltd.

Orla está desarrollando el Proyecto de mineral de óxido oro Camino Rojo, un proyecto avanzado de lixiviación en pilas y mina a tajo abierto de oro y plata localizado en el estado de Zacatecas, en la región central de México. Orla posee el 100% del proyecto que abarca más de 160.000 hectáreas. El informe técnico titulado "Estudio de factibilidad, Informe técnico NI 43-101 sobre el proyecto de oro Camino Rojo — municipio de Mazapil, Zacatecas, México" con fecha 25 de junio de 2019 está disponible en el perfil de la empresa en SEDAR, así como en el sitio web de Orla en www.orlamining.com. Orla también posee el 100% del Proyecto Cerro Quema ubicado en Panamá que incluye un escenario de producción de oro a corto plazo y varios objetivos de exploración. El Proyecto Cerro Quema está propuesto como una mina a tajo abierto y operación de lixiviación en pilas de oro. Sírvase consultar el documento "Proyecto Cerro Quema - Estudio de prefactibilidad de los depósitos de mineral de óxido oro La Pava y Quemita" con fecha 15 de agosto de 2014, que está disponible en SEDAR.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones a futuro" dentro del significado de las legislaciones canadienses y estadounidenses sobre títulos valores, que incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto al momento en que se satisfagan ciertas condiciones con respecto al recibo de los permisos y las licencias que se requieren, el momento del comienzo de las actividades de construcción y exploración, los resultados de la exploración y de los programas de exploración planificados, el potencial para el descubrimiento de recursos mineros adicionales y los objetivos y las estrategias de la empresa. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no constituyen hechos históricos las cuales abordan eventos, resultados, consecuencias o acontecimientos que la empresa espera que ocurran. Las declaraciones a futuro se basan en las creencias, los estimados y las opiniones de la gerencia de la empresa a la fecha en que se hacen tales declaraciones y las mismas contemplan diversos riesgos e incertidumbres. En este comunicado de prensa se analizan ciertas suposiciones materiales con respecto a tales declaraciones a futuro, incluso, pero sin limitarse a, que las actividades de la empresa estarán en línea con las declaraciones públicas y los objetivos declarados por la empresa; que no existirá cambio material adverso que afecte a la empresa o a sus propiedades; que se obtendrán todas las aprobaciones requeridas y que no se presentaran interrupciones considerables que afecten a la empresa o a sus propiedades. En consecuencia, no hay garantías de que tales declaraciones serán exactas y los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de aquellos previstos en tales declaraciones. Las declaraciones a futuro involucran considerables riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, lo cual pudiera hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a: riesgos relacionados con las incertidumbres inherentes a la preparación de los estudios de factibilidad, los resultados de las perforaciones y los estimados de las reservas de mineral y los recursos minerales; y riesgos relacionados con la ejecución de los objetivos y las estrategias de la empresa, incluso costos y gastos. Excepto como lo requieran las leyes de divulgación de títulos valores y las regulaciones correspondientes que apliquen a la empresa, la empresa no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones a futuro en caso que cambiaran las creencias, estimaciones u opiniones de la gerencia, o debido a otros factores.

