NUEVA YORK, 2 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- No te pierdas al divertido Orlando Leyba en su nuevo especial de comedia Orlando Leyba: Adorable, que se estrena el viernes, 16 de noviembre a las 9:30 pm ET/PT por HBO Latino®. Después de un año acelerado de presentarse en The Tonight Show with Jimmy Fallon y participar en Entre Nos: Part 3 de HBO Latino®, Orlando entretiene al público con sus anécdotas dinámicas e indiscutible simpatía en este show individual de media hora. Con su habilidad especial para encontrar humor en casi cualquier situación que se cruce en su camino, su perspectiva única y actitud animada, Orlando invita a las audiencias de HBO a disfrutar de las experiencias más divertidas de su vida.

"En el último año, HBO Latino ha brindado una plataforma a comediantes prometedores para mostrar su talento con la serie Entre Nos y esperamos seguir ofreciendo oportunidades a talentos del mundo de la comedia en nuestro canal", dijo Jackie Gagne, Vicepresidente de Marketing Multicultural, HBO. El especial también estará disponible en HBO NOW®, HBO GO®, HBO On Demand® y las plataformas de transmisión de nuestros socios. Los amantes de la comedia también pueden ponerse al día con Entre Nos: Partes 1-4 y el especial de una hora, Entre Nos: The Series, actualmente disponibles en las plataformas HBO.

Orlando Leyba

Orlando Leyba es un comediante estadounidense que establece una conexión con públicos diversos mediante su experiencia de vida única y su perspectiva de "hombre domesticado". Con su personalidad alegre, Orlando entretiene al público con sus anécdotas dinámicas e indiscutible simpatía y deja que lo acompañen por este divertido viaje a través de sus experiencias de vida. El comediante ha estado trabajando arduamente para dejar su marca propia en el mundo de la comedia. Orlando fue finalista en el Stand Up Showcase de NBC, The Laughing Skull Comedy Fest y BigSky Comedy Fest. También se ha convertido en invitado habitual en otros festivales y clubes de comedia, tanto en los EE.UU. como en Canadá.

Acerca de HBO Latino®

HBO Latino es un canal de primera categoría dedicado al idioma español que ofrece programación atractiva y culturalmente relevante al mercado latino de los Estados Unidos. Es el hogar exclusivo de series originales y galardonadas de Latinoamérica, películas en español provenientes de los EE.UU., Latinoamérica, España y el Caribe, conciertos de música latina y especiales de artistas latinos, shows originales de comedia y más. Además, HBO Latino ofrece lo mejor del cine de Hollywood y programación original de HBO proveniente de su canal principal en español. HBO Latino está incluido en su suscripción de HBO. El contenido de HBO Latino también se puede acceder a través de HBO GO®, HBO NOW®, HBO On Demand® y portales afiliados.

