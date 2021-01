Orolia ajoute la détection d'interférences GPS aux fonctionnalités standard de ses serveurs de temps

Il s'agit du premier serveur de temps résilient qui contre le brouillage GPS sans frais supplémentaires

ROCHESTER, New York, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Orolia a ajouté aujourd'hui la détection du brouillage GPS aux fonctionnalités standard de ses serveurs de temps SecureSync®. En plus d'avoir accès à la première solution résiliente de temporisation et de synchronisation approuvée par la DISA (l'agence de défense des systèmes d'information), les clients recevront désormais une nouvelle couche de détection qui améliorera leur cybersécurité en matière de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT).

La détection des interférences représente un facteur clé dans le renforcement de la résilience des infrastructures essentielles, comme il est défini dans le cadre de conformité du département de la Sécurité intérieure des États-Unis relatif à la résilience en matière de PNT et dans l' ordre exécutif fédéral relatif au domaine PNT . Grâce à l'intégration transparente d'une technologie éprouvée de détection des interférences, les clients peuvent désormais franchir une étape importante dans l'application des mesures de protection recommandées en matière de PNT : « Prevent, Respond, and Recover » (prévenir, répondre et rétablir).

SecureSync s'appuie sur une plateforme évolutive, flexible et hautement configurable pour offrir précisément ce dont les clients ont besoin, au plus faible coût d'acquisition. En plus de détecter les interférences et de renforcer la résilience, SecureSync se déploie par le biais d'une approche à plusieurs niveaux qui lui permet de tirer parti d'antennes antibrouillage et de la suite complète de détection et d'atténuation des interférences (IDM) d'Orolia. Cette suite compte les caractéristiques suivantes, entre autres : la détection de la mystification, la minimisation des erreurs temporelles et la présence d'oscillateurs internes à haute performance. Les clients militaires qualifiés sont également admissibles à des signaux militaires sécurisés, tels que SAASM (module antimystification à disponibilité sélective) et M-Code.

Les opérations militaires et les opérations liées aux infrastructures essentielles ont besoin de signaux GPS continus et précis, de données PNT fiables et d'une très grande précision en matière de temps et de fréquence afin de synchroniser les systèmes critiques. Aujourd'hui, les principaux programmes militaires et les agences gouvernementales placent leur confiance en SecureSync lorsqu'elles ne peuvent pas se permettre d'échouer.

« En tant que chef de file mondial en matière de temporisation résiliente, les clients d'Orolia s'attendent à ce que nous offrions des solutions éprouvées, tout en continuant à innover et à commercialiser des technologies PNT de pointe, a déclaré Rohit Braggs, directeur de l'exploitation d'Orolia. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'ajouter la détection du brouillage GPS aux fonctionnalités de série de SecureSync. En effet, l'entreprise reconnaît que le brouillage GPS constitue actuellement la forme d'interférence la plus courante. Cette première au sein de l'industrie démontre notre engagement envers la réussite des clients et envers la protection des infrastructures essentielles. »

Pour en savoir plus sur cette nouvelle caractéristique standard excitante, cliquez ici.

À propos de SecureSync

SecureSync est le premier système de référence du temps et de la fréquence qui figure sur la liste de produits de la DISA (l'agence de défense des systèmes d'information) pour ce qui est de l'interopérabilité des réseaux. Les caractéristiques standard de ce serveur de temps résilient de calibre mondial incluent une API REST, un serveur de temps NTP compatible avec Anycast, la traçabilité et une garantie d'une validité inégalée dans le secteur (cinq ans complets). SecureSync est compatible avec les signaux GNSS mondiaux comme GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou et QZSS. Pour de plus amples informations, visitez le site Web d'Orolia ici.

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions PNT (positionnement, navigation et synchronisation) résistantes qui améliorent la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, à distance ou à haut risque, même dans des environnements dépourvus de GPS. Présent dans plus de 100 pays, Orolia fournit des solutions GPS/GNSS et PNT pratiquement infaillibles pour des applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

