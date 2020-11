Orolia présentera la perspective européenne sur les PNT résilients

Le troisième évènement PNT Coffee Talk™ met en lumière les initiatives régionales en matière de PNT

ROCHESTER, New York, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Orolia organisera son troisième événement de la série PNT Coffee Talk en décembre pour discuter de la perspective européenne sur la protection des signaux GNSS et des données de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT). Les panélistes feront le point sur les initiatives nationales et régionales de PNT résistants conçues pour accroître la résistance des systèmes dépendant du GNSS.

Les PNT résistants sont une priorité mondiale, et les principales économies du monde prennent des mesures pour mieux protéger les données des PNT pour la défense et les infrastructures critiques.

Ce webinaire présentera une vue d'ensemble des principales initiatives européennes, ainsi que les perspectives des experts multinationaux sur les domaines d'intérêt. Ces perspectives mondiales donneront une vision plus large des défis, ainsi que des solutions prometteuses, qui sont envisagées aujourd'hui.

Cet événement informel Orolia PNT Coffee Talk™ se déroulera en ligne et est ouvert à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les derniers développements des PNT résilients du point de vue de l'industrie et du gouvernement. Pour plus d'informations sur le brouillage et la projection de PNT et GNSS résilients, consultez le centre de ressources en ligne d'Orolia online resource center.

Quoi : Orolia Coffee Talk : PNT résistant - La perspective européenne



Quand : 17 décembre 2020 à 10 heures EST



Où : Inscrivez-vous en ligne - ici

Partagez vos questions/commentaires et faites-nous savoir ce dont vous aimeriez discuter lors de cet événement PNT Coffee Talk grâce au formulaire d'inscription.

